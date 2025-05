La voz que guía a los emprendedores

Emprender es una aventura difícil para muchos. Entre los trámites administrativos, la incertidumbre económica y las horas que se le echan a los proyectos. Estos pueden parecer, en ocasiones, imposibles de conseguir. La Asociación de Séniors Españoles para la Cooperación Técnica busca solucionar esto conectando a personas con alta experiencia en el sector privado, jubiladas y prejubilados con nuevos empresarios mediante el voluntariado.

En A Coruña, la asociación está formada por más de 50 séniors, entre los que se encuentran profesores universitarios, directivos y profesionales de varios ámbitos. La iniciativa ha resultado en más de una decena de proyectos exitosos, en parte por su colaboración con la UDC a través del programa Explorer y con la Diputación de A Coruña, dado asesoramiento en la red de coworkings provinciales.

Entre los proyectos que han florecido bajo el paraguas del SECOT está Ruta VI, una iniciativa turística que ha convertido la carretera nacional 6 a Madrid en un viaje de «aventura sostenible» en 5 y 7 días, explica Xosé Ramón Novoa, uno de los implicados en él.

Para ellos, la ayuda de SECOT resultó imprescindible. «No lo puedes saber todo, porque el equipo es limitado, SECOT en gran parte nos aportó conocimiento financiero», explica Novoa, que achaca gran parte del éxito a Félix Puime, un profesor de la UDC que les guió en el proceso. «Es fantástico poder trabajar con gente de distintas edades. A nosotros siempre nos parece que aporta al proyecto, tanto como la gente que viene en prácticas con 20 años que nos da una visión fresca como gente de 60, que muchos que tienen mayor experiencia que nosotros y que nos da otra visión que siempre lo agradeces». « Visión, contactos, experiencias... Siempre aprendes un montón», añade Silvia Vázquez, su compañera.

No es solo la parte técnica la que ganan Estos nuevos empresarios de sus conversación con los mayores, es también una comprensión emocional. «Es gente que viene con ganas, que sabes que tu proyecto, lo hace suyo y se implica de manera que sois un equipo. Eso es maravilloso sobre todo cuando estás emprendiendo y te sientes muy solo muchas veces y esa parte de acompañamiento, de saber que tienes a alguien con más experiencia que tú que te está apoyando y que está sumando, a nivel emocional es importante», dice Vázquez.

«Lo mío fue un enamoramiento casual», dice Laura Periscal, de Artabria, una de las iniciativas que llegó al SECOT gracias al programa Explorer, de la UDC. Artabria se dedica a la comercialización de cafés nutracéuticos a través de la venta directa y ya cuenta con más de 2.000 distribuidores en España. Para ella comenzar a trabajar con su mentora, Pilar Carretero, una empleada del sector de la telefonía prejubilada, supuso un alivio. «Nos sentimos muy solos, a los emprendedores nos falta acompañamiento».

«Pilar es como mi madrina de negocio, me ayuda muchísimo. Tiene los pies muy sobre la tierra», dice la de Artabria. «Hay muchísimas cosas que como emprendedores se nos escapan», añade. «Pensamos que podemos hacerlo todo, y no, llega un momento que no puedes. Hay cosas que se nos escapan mucho: los contactos, abrirnos al resto del mundo, hablar con otras empresas que ya tienen su trayectoria. Es un valor que no se puede calcular, la experiencia de esta gente y la generosidad que tienen para aportar todo lo que ellos aprendieron a lo largo de su trayectoria de forma desinteresada y gratuita, para mí es súper loable y estoy muy agradecida de que existan».

Desde la perspectiva del mentor el reto también se coge con ánimo. Uno de los problemas a los que quiere hacer frente SECOT es promocionar el envejecimiento activo, para que los mayores que creen que tienen algo más que aportar sientan que puedan seguir haciéndolo. Para Carretero las relaciones que desarrollar con los mentorizados como Periscal son «muy satisfactorias». «Es un toma y daca en el que nosotros aprendemos de ellos. A mí los emprendedores me producen mucha admiración por esa capacidad de actuar como directores de orquesta. Tienes que estar dispuesto a aprender, a estar a mil cosas, a asumir retos que no sabes cómo van a salir. Ese espíritu positivo es muy contagioso».

«Me hace sentir bien cuando ves que realmente has ayudado y has contribuido en algo», resalta la mentora. Para la ingeniera ayudar a estos emprendedores es también, una forma de hacer lo que ella nunca se atrevió. «Siempre me llamó el impulsar a la gente joven a conseguir, a encontrar su camino, y a llevarlo a la realidad. Entonces, el mentorizar me resuelve todas esas inquietudes mías que tengo también. Hay una intención de aportar desde el punto de vista humano y para mí esto es algo que lo combina perfectamente».

Entre las razones que pueden existir para que la gente no quiera ser voluntario está el síndrome del impostor, dice Carretero. «En la práctica te das cuenta de que el 95% de las veces aportas», reflexiona. «Cuando uno diga, y yo que voy a ofrecer, a veces, simplemente se trata de ayudar a pensar. Haces como espejo y tu presencia ayuda a las personas. Ayudar no siempre es dar consejos sino a que salga lo mejor de la otra parte y eso creo que cualquier persona con una cierta experiencia como somos en SECOT lo puede hacer porque ha pasado por muchas vicisitudes en la vida».

La Asociación busca ahora ampliar su red de nuevos voluntarios en A Coruña, personas séniors que no solo puedan ayudar con sus experiencias personales y tengan tiempo para dedicar a los proyectos, sino que también cuenten con competencias digitales.