«Con la canción ‘Autóctono’ quería hacer una oda a Galicia»

La canción que da nombre al álbum, La boca del lobo, es toda una declaración de intenciones. ¿Es de los que cree que hay que arriesgarse siempre?

Sí, me estoy metiendo por voluntad propia en un lugar que me da un poco de miedo, pero, al mismo tiempo, confío en que me traerá mucha alegría y satisfacción después de haberlo trabajado durante tanto tiempo.

Aunque este es su segundo disco, ya acumula años como productor y compositor. ¿El mundo de la música cambia cuando se ve desde abajo del escenario?

Sí, aunque mis inicios fueron intentando ser intérprete. Luego fue cuando me cambié a ser productor, porque realmente mi primera experiencia como artista principal fue un poco frustrante. Creo que siempre me estuve preparando de alguna manera para este momento. Son sensaciones totalmente distintas las de trabajar dentro del estudio y no exponerte a las de estar tú ahí defendiéndolo delante de todo el mundo. Para mí se complementan muy bien. Me gusta una de cal y una de arena, me gusto en ambas posiciones.

¿Cómo es el paso del primer disco, que es como una carta de presentación, al segundo, con unos sonidos más complejos, más experimentales?

La verdad es que en ambos he sido muy libre creativamente hablando y he aprovechado un poco para reafirmar una identidad artística que creo que encontré en Peregrino. Pero, al mismo tiempo, me he permitido ser versátil y sorprenderme a mí mismo, tirando por otros caminos, encontrando otras texturas, otros sonidos y otros formatos de canciones. Siempre dejo un gran lugar a lo experimental, a lo alternativo. A pasármelo bien, que es lo que la gente percibe.

Ese pasárselo bien y ese ser libre no es fácil, ¿no?

Es difícil y arriesgado porque hay unos cánones, unos formatos de canciones y unas fórmulas que si lo que quieres es sonar en radio, o sonar en tele, o que te metan en las playlists, pues tienes que seguir un poco por ahí. Siempre es arriesgado ser libre creativamente hablando. Por suerte, en mi caso, la gente lo ha recibido con los brazos abiertos y me lo ha permitido.

Entre sus nuevas canciones hay dos que parece que se fusionan: Un beso del sol y Con un solo dedo. ¿Qué hay detrás de ellas?

Para mí, es la obra más interesante dentro del álbum. Pero también porque considero que es más arriesgada, más diferente. Ambas canciones narran una misma historia dividida en dos partes y es el ejemplo de canción que no es una canción, que no tiene una estructura como tal ni un estribillo definido. Es simplemente música que te va guiando por distintas atmósferas. Una especie de película en la que cuento con una voz angelical a media canción que se llama Begut [Beatriz Gutiérrez], que forma parte de mi banda y es la única colaboración que hay dentro del álbum porque me parecía necesario darle ese protagonismo a ella y en general al resto de mis músicos que han participado en la creación de las canciones y en la grabación del disco. Crecí mucho gracias a la puesta en escena, gracias a la gira, gracias a ellos que participaban en esto y que con su energía, su talento y su carisma lo potencian.

Autóctono podría considerarse una definición de gallego. Como coruñés, ¿es un homenaje a sus raíces?

Sí, sin duda quería hacer una oda a Galicia. Sobre todo después de que la gente percibiera tanto la personalidad gallega dentro de un proyecto en el que yo nunca pretendía hacer una fusión con música de raíz gallega ni nada por el estilo. Supongo que es porque yo lo llevo integrado en mí. De tanto que me dijeron que se notaba la esencia de Galicia en mi música, pensé que tenía que escribir una canción por y para la gente gallega y para mi gente y para lo que yo considero que la gente conoce del carácter de los que somos de ahí.

Este verano estará en muchos festivales. ¿Después habrá gira de salas para presentar el disco?

Sí, va a haber una gira de salas a finales de año para los fans que quieran ir al concierto en un lugar un poco más íntimo y más cuidado. Pero ahora nos vamos a centrar en los festivales.

¿Hará parada en su casa, A Coruña?

Me imagino que sí. Y eso que A Coruña me ha costado. Yo cumplo con ese dicho de que no soy profeta en mi tierra. Sin embargo, en Madrid, en Valencia, en Barcelona o en Sevilla viene mucha más gente a los conciertos. Quizá es porque me fui hace mucho, hace 11 años ya.

