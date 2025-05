El escritor Rober Cagiao, natural de Miño, vuelve a las librerías el 2 de junio con su nueva novela, La Dama de Anboto, un relato de misterio que transcurre entre Galicia y Euskadi y que cuenta con nuevos protagonistas. Esta es su decimoquinta novela en apenas seis años.

Desde 2019, cuando empieza a escribir, hasta ahora, ¿cómo cree que ha cambiado el género de thriller?

Cada vez hay más voces, muchísimas voces. En Galicia ha habido una gran explosión. Perdimos al gran referente que fue Domingo Villar, pero tomaron las riendas otras personas como Pedro Feijóo, como Arantza Portabales, gente maravillosa. Y en España es una barbaridad. Te podría decir 50 nombres de autoras y autores que escriben novelas, ya no digo de misterio o de novela negra, con todas sus variantes, y que lo hacen de maravilla, sin envidiar nada los que hay fuera. Y eso que ahora mismo el thriller no está en su momento más álgido como estuvo hace cuatro años, pero aún así siempre sigue ahí porque creo que son historias que a la gente les gustan. Al final lo de matar es una excusa para mostrar otras cosas. En el caso de mi libro, La Dama de Anboto, no deja de ser una historia que trata la mitología de Euskadi y la gallega. Es lo bueno que tiene el thriller, que puedes tocar muchas cosas y géneros en uno solo.

En esta novela continúa usando el arquetipo de la mujer fuerte investigadora. ¿Cuál es la diferencia entre la inspectora Bibiana Galdós y Paula Gómez?

Espero que haya diferencias. Son dos mujeres fuertes que al final no abundaban en la literatura cuando yo empecé, que fue en 2019. En aquella época casi todos eran inspector de tarugos, que eran corruptos o drogados o tuertos, algo les pasaba siempre. Era un clásico en casi todos los libros y casi todas las películas. Y mujeres, pues no había casi. La realidad era esa. Yo me encuentro cómodo escribiendo con personajes femeninos. Bibiana es parecida pero distinta a Paula. Bibiana es más joven, se parece mucho en mi cabeza a Ana Peleteiro. Paula se dejaba llevar mucho, incluso incumpliendo las normas. Esta mujer no lo hace, es más joven, acaba de empezar, y es un pelín más enamoradiza, que eso también es bonito.

¿Por qué decidió mover el escenario de Galicia a Euskadi?

Primero porque soy un amante absoluto de Euskadi y su cultura. Pero también es cierto que llevaba trece libros, antes de que saliera Entroido, que eran básicamente Galicia, leyendas de Galicia y asesinatos dentro de la comunidad. Quise dar un poco el cambio. Galicia siempre va a seguir presente, porque no soy capaz de escribir fuera de lo mío, pero sí que quería darle otro vuelco. Gran parte de la acción de la novela pasa en Portomarín, Lugo, y la otra parte pasa en los montes de Euskadi. Lógicamente hay una relación que es muy importante porque las protagonistas nacieron en Portomarín y con 16 años se fueron a Euskadi. Me apetecía mucho enlazar las mitologías gallega y vasca porque son bastante parecidas.

A la hora de investigar estas leyendas, ¿qué le llamó más la atención?

Subir a la cueva en la montaña de Anboto. No fue nada, llegar a la cueva es complicado, incluso peligroso. Pero yo necesito hacer las cosas para escribirlas. Entonces no puedo escribir de esa cueva, y esa subida sin haberlo hecho. Me gustó mucho conocer ese mundo, esas montañas tan distintas a pesar de ser parecidas a las gallegas y también conocer a la gente. Su cultura es muy parecida, son gente al principio más dura, pero en el momento en el que se abren son súper afables y hospitalarios.

¿Este libro es el inicio de una nueva saga?

Entroido fue la única novela de un libro. Y esta en principio son tres, están escritos ya dos libros. Este tiene como escenario Galicia y Euskadi, el siguiente trata de Galicia y Granada, y estoy todavía trabajando en el tercero. Son historias independientes, lo único que tienen igual son los personajes, Bibiana y Martín, que son los dos protagonistas y seguirán siéndolo. Me gusta este tipo de cosas. Bibiana también tenía un pequeño papel en Entroido. También hay un personaje, por ejemplo, se llama Chanteiro, que sale en todos mis libros, independientemente de la saga que sean. Siempre anda por ahí. Me gusta que la gente que se ha leído quince libros se ría cuando lo ven aparecer.