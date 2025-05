Más de la mitad de los coches y motos de A Coruña superan los 14 años de antigüedad

Varios concesionarios de la ciudad explican que el año pasado las ventas de coches mejoraron y que los híbridos están conquistando el mercado de los nuevos vehículos, pero los datos oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT) muestran que el parque coruñés está envejecido y sigue dominado por los motores de combustión. De los cerca de 109.500 turismos registrados en A Coruña en 2024, el 38,2%, cerca de 41.800, están entre los 15 y los 24 años de antigüedad, y otro 12%, unos 13.200, son incluso más viejos. El porcentaje no mejora en las motocicletas, que suman 12.900: el 54,6% tienen más de catorce años, y el 22,8% más de 24.

Los vehículos más nuevos, de menos de cuatro años, son un porcentaje pequeño del parque. Hay 10.332 turismos en ese tramo de edad, el 9,4%, mientras que los que cuentan con entre cuatro y siete sobrepasan los 18.200, un 76% más que los más recientes. Cerca de un cuarto de los vehículos, unos 25.950, oscilan entre los ocho y los catorce años. El descenso, probablemente, se debe al efecto de los años de la pandemia, pues 2024 fue bueno para varias de las marcas de coches que operan en la ciudad.

Según señalaban a este diario a inicios de año fuentes de Breogán Motor, en 2024 les había ido «muy bien», mientras que en Finisterre Motor indicaban que no estaban «todavía en cifras anteriores a la pandemia, pero poquito a poquito» se iban «recuperando». En Galcar refrendaban que el año pasado había sido «bueno», mientras que Corgal apuntaba a un aumento de ventas. El gerente de Dimolk Tumosa y de Antamotor puntualizaba que las ventas de turismos estaban «bastante estables».

Los concesionarios también consideran que el mercado de motores híbridos y eléctricos está en alza, y en algunos casos copa la mayoría de las ventas, pero el peso del parque sigue recurriendo a la combustión tradicional. Contando vehículos de todo tipo, la DGT contabiliza algo menos de mil con un modo de propulsión «electrificado», mientras que el Gas Licuado del Petróleo, el Gas Natural Licuado y «otros tipos de propulsión» apenas superan los 600 en conjunto. Mientras, más de 68.000 vehículos funcionan con gasolina (es posible que la DGT esté contando híbridos en este apartado) y, el diésel sigue siendo la modalidad de motor más popular en A Coruña, con algo más de 70.400 casos.

Los datos parecen apuntar a que hubo un repunte de ventas de motocicletas a raíz de la pandemia, pues el 16,6% de las que hay en la ciudad, un total de 2.137, tienen tres años o menos. Es una cifra mayor a las que cuentan con entre cuatro y siete años (1.619), y que las que tienen entre ocho y catorce años, 2.105.

Aunque el periodo de tiempo que cubren estos tramos es mayor, también hay que tener en cuenta que los vehículos antiguos se van dejando de lado. De las motos que tienen menos de 25 años de antigüedad, un 22,7% no tienen la ITV, y seguramente se trate de máquinas que ya no circulen. El porcentaje de turismos sin ITV (siempre contando los que tienen menos de 25 años, pues la DGT no ofrece esta estadística para los modelos con más antigüedad) es del 4,5%.

El destino de algunos de estos coches es acabar aparcados en la vía pública: la última memoria de la Policía Local, de 2023, señala que la grúa retiró 49 vehículos de la vía pública por abandonos (entre 2020 y 2022 la cifra osciló entre los diez y los 33), y hubo 400 actuaciones por aparatos abandonados. A finales de noviembre de 2020 el Ayuntamiento inició una campaña para identificar automóviles y motos dejadas en la vía pública, y afirmó que en diez meses se retiraron 800.

En cuanto a los vehículos minoritarios, el auge de matriculaciones de motocicletas contrasta con la decadencia de los ciclomotores. Quizás por la competición con las motos y los vehículos de movilidad personal, como los patinetes, apenas hay 2.517 en A Coruña, y ocho de cada diez tienen 15 años o más. Apenas hay 90 registrados como de menos de cuatro años, mientras que existen otros 112 con entre cuatro y siete años. En el tramo de ocho a catorce se contabilizan 216, y entre los 15 y los 24 está el grueso, 1.717. Otros 382 tienen un cuarto de siglo o más, una cifra comparable a la suma de vehículos con menos de 15 años.

Transporte de mercancías

El envejecimiento de los vehículos coruñeses se ve de manera acusada en los camiones. La ciudad suma 5.825 vehículos de transporte pesado, pero apenas 266, menos de uno de cada veinte, tienen tres años o menos de antigüedad. El tramo de cuatro a siete años suma otros 432 y hay otros 777 entre ocho y catorce, mientras que el tramo de antigüedad de entre 15 y 24 años supone algo más de 2.500 vehículos, sustancialmente más que la suma de todos los más recientes. Y los que tienen un cuarto de siglo o más son 1.841, un 31,6% del total.

En las furgonetas hay más casos de vehículos recientes, pero cerca de la mitad superan los catorce años de antigüedad y una cuarta parte rebasan el cuarto de siglo. De menos de cuatro años hay 666, el 9,2% de las 7.216 que conforman el parque de aparatos de transporte ligero de la ciudad. Entre los cuatro y los siete años se contabilizan otras 1.595, y 1.699 tienen de ocho a catorce. El tramo de 15 años y a 24 suma otras 1.438 unidades, pero el más numeroso es el de 25 años o más, que cuenta con 1.818 aparatos.

En cuanto a los conductores, la DGT cuenta como tales a algo más de 140.000 personas en la ciudad, de una población de unas 249.250. Pero hay importantes diferencias entre sexos: casi el 64% de los varones son conductores, mientras que en mujeres el porcentaje baja al 49,5%. La desproporción puede deberse, en parte, a que hay más mujeres en los tramos de edad más avanzados, que pertenecen a generaciones en las que era menos común que tuviesen carnet de conducir.

