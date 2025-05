Colegios avanzan en el modelo de pantallas y papel tras apostar por digitalizar las aulas

El modelo híbrido en la educación, el que mezcla papel y pantallas, libretas y editores de texto, es el que, según los directores de los colegios y las familias de los estudiantes, tiene más sentido en un mundo cada vez más digitalizado. La decisión de la Consellería de Educación de permitir que los centros que estén suscritos al programa E-Dixgal cuenten con hasta tres libros de texto tiene una acogida desigual entre docentes y familias porque cada colegio tiene sus particularidades y atiende a unas realidades diferentes.

En su apuesta por digitalizar las aulas, la Xunta puso en marcha hace ya más de diez años el programa E-Dixgal, para quinto y sexto de Primaria y primero y segundo de Secundaria, así que las familias de estos alumnos se quedaban fuera de las ayudas para la compra de libros y de material escolar, al entender la consellería que el ordenador que les facilitaba era suficiente.

La presidenta de la Federación de Asociacións de Nais e Pais de centros públicos de A Coruña, Lidia Paz, explica que, tras muchas reuniones, la Xunta ha atendido su petición de desandar parte del camino de la digitalización. «Entendemos que las pantallas tienen que ser una herramienta más para aprender. Lo digital no es malo, hay que saber utilizarlo», comenta Paz, que considera que «no es suficiente» la puerta que ahora les abre la Xunta de que, dependiendo de la renta, las familias puedan contar con ayudas para adquirir libros de las materias que se imparten con E-Dixgal.

El próximo curso, por primera vez, los centros podrán elegir hasta tres libros de texto en la etapa de Primaria en las materias de su elección y la Consellería de Educación les facilitará un fondo para que puedan prestar los ejemplares de manera gratuita siguiendo criterios de renta. En Secundaria, donde ya se combinaban libros de texto y recursos digitales, también habrá ayudas a las familias para la compra de libros ya que, hasta ahora, las familias recibían gratuitamente un ordenador pero se quedaban fuera de las ayudas de los libros.

«La solución que tenían muchas familias era comprar los libros en papel o imprimir los temarios del E-Dixgal [para no depender solo de la pantalla del ordenador] pero eso es un gasto que repercute en las familias", explica Paz, que defiende que «la escritura y la lectura en papel sigue siendo una parte importante del desarrollo y del aprendizaje» de los niños y niñas y que, por ese motivo, «se necesitan más ayudas» para poder acceder a la enseñanza analógica en este modelo que pretende ser híbrido. «Que todas las familias se puedan acoger a las ayudas» y que no haya «un límite de tres libros, porque nos repercute en el bolsillo», sentencia. Y, como todo lo que tiene que ver con lo económico, si no hay medidas correctoras, se genera desigualdad entre los estudiantes que pueden tener ambos recursos y los que solo se pueden permitir la pantalla del ordenador.

Familias ‘antipantallas’

El presidente de la asociación de directores de centros públicos de A Coruña, Antonio Leonardo Pastor, explicó ayer a este diario que cada centro tiene una realidad que atender, así que, para poder implantar el E-Dixgal, primero, tiene que tener el compromiso del profesorado que va a impartir esos cursos y que se va a enfrentar al día a día de la falta de cuadernos y el uso de las pantallas y, después, cada uno de los centros tiene que lidiar con las familias de sus estudiantes. Algunos colegios optan por tomar la decisión internamente, otras, por compartirla con la asociación de madres y padres y algunas entidades, incluso, realizan un sondeo entre sus asociadas para saber qué posición debe tener el ANPA en este asunto.

Tras la publicación de varios estudios que recomiendan volver a lo analógico para facilitar y potenciar el aprendizaje de los escolares, ha ido en aumento el número de familias que se posicionan en contra de las pantallas y abogan por la vuelta a lo analógico, según han comentado algunos directores consultados por este diario.

Antonio Leonardo Pastor considera que el «modelo híbrido es bueno y que tres libros está bastante bien», aunque apunta también a que «hay que esperar» para ver los resultados de esta decisión de que lo analógico gane terreno sin abandonar la digitalización. «Cualquier estudiante de Primaria, para hacer un trabajo, va a tener que usar un ordenador, da igual la asignatura», comenta Pastor, que anima a «adaptarse a lo que viene». En su centro, el Curros Enríquez, no está implantado el E-Dixgal.

Tampoco lo está en Zalaeta, donde su directora, María Vilariño, hace una reflexión más profunda sobre el modelo híbrido, ya que apunta a que lo ideal sería que los docentes pudiesen combinar papel y pantallas sin las limitaciones actuales impuestas por la Xunta y que pudiesen impartir «con cierta asiduidad» sus materias en el aula de informática para que sus alumnos adquieran destrezas digitales, a la vez que aprenden otro tipo de contenidos.

