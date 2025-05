«El problema más cercano para A Coruña son los huracanes»

El investigador del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC Antonio Turiel es uno de los grandes divulgadores sobre la emergencia climática en España. Llega este jueves a la sede coruñesa del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia con una charla a las 11.00 horas para reflexionar con los colegiados y asistentes sobre los retos que tiene A Coruña frente a los eventos climáticos extremos, la descarbonización de la ciudad y la transformación urbana de grandes infraestructuras como el Puerto. El físico también presentará su último libro, El futuro de Europa: Cómo decrecer para una reindustrialización urgente.

¿Cómo se compatibilizan cambios urbanísticos como la reforma del puerto de A Coruña con el riesgo de las inundaciones?

Es muy difícil de compatibilizar, pero lo primero que hay que hacer es evaluar cuáles son los riesgos y esto ahora mismo es un tema con bastante incertidumbre. Lo que está bastante claro es que, teniendo en cuenta el calentamiento del Atlántico norte, las temperaturas que hay van a ser cada vez más intensas. Entonces lo que va a pasar es que vamos a tener eventos con muchísima precipitación y con vientos muy fuertes. Con lo cual, vamos a tener marejadas ciclónicas, que es una elevación del nivel del mar asociado a la baja presión de la tempestad y hay que ver si esto coincide con pleamar, subidas del nivel del mar muy importantes, incluso de dos o tres metros fácilmente. Teniendo en cuenta esta futura afectación habrá que examinar caso por caso. No suele ser una buena idea construir diques, porque al final estos se acaban rompiendo, acaban de superarse por algún lado y tienes el mismo problema. Al final lo mejor es no edificar en esas zonas, no hacer rellenos.

Además de las inundaciones, ¿para qué otros riesgos se debería preparar A Coruña?

El problema más cercano para A Coruña ahora mismo son los huracanes. Teniendo en cuenta cómo se está calentando el océano, aquí van a llegar huracanes. El año pasado, en noviembre, delante de Oporto el mar podía sustentar huracanes de categoría 4. En el Atlántico norte, que es de las zonas del océano que se está calentando más deprisa, a estos ritmos vamos a verlos en unas décadas. Puede haber problemas de sequías recurrentes. Cae muchísima agua por una tempestad fuerte y por otro lado tienes fuertes sequías, que te pueden durar meses. Eso también puede ser un problema con el crecimiento. Hay que pensar un sistema de regulación de los canales hídricos para que se adapte a situaciones de mucha y poca agua.

Es un defensor del decrecimiento, ¿cómo se pueden transformar las ciudades para que sean más eficientes energéticamente y que al mismo tiempo limiten los recursos naturales que consumen?

El decrecimiento no es limitar los recursos que consumimos. La limitación de recursos nos va a llegar independientemente de eso, no depende de mi voluntad ni de mi preferencia que tengamos menos diesel, o que tengamos menos acero o menos cobre. Esto es un hecho, porque se terminarán acabando en algún momento, va a haber una disponibilidad decreciente de estos recursos. La cuestión es cómo nos adaptamos a ello. No se trata de decir vamos a escoger consumir menos, no. Que vamos a consumir menos es algo inevitable y por lo que ya están pasando algunos países. Nosotros lo que tenemos que decidir es cómo gestionamos esa caída de disponibilidad, pero el descenso energético y material no lo podemos evitar. Es muy difícil, casi es imposible, mantener ideas de crecer como ciudad, de promover el consumo, cuando el mundo no va a proporcionarlo. El problema está ahí, no en proponer ideas de cómo gestionar el descenso.

Dentro de esos límites que tenemos para consumir energía, ¿cómo se puede convencer a la sociedad de la necesidad de la electrificación y el uso de las renovables cuando tenemos episodios como el apagón de hace un mes?

El debate no está bien planteado. El futuro va a ser 100% renovable, pero eso no significa que vaya a ser 100% eléctrico, eso es un mito. No se va a poder por muchísimos motivos. Entre todo, es por falta de materiales. Por ejemplo, ahora empieza a haber un problema que es la reserva de cobre. No vas a electrificarlo todo si no tienes cobre. No puedes. Vamos a tener otros modelos mixtos con parte de electricidad. El apagón lo que ha revelado es la fragilidad del modelo actual. Esto no es necesariamente el único modelo de integración de renovables, pero se ha optado por un modelo un poco arriesgado, y ya se está viendo que da problemas no solo aquí, en toda Europa. Hay que optar por modelos energéticos más exactos, más prudentes, con sistemas de tramitación, en los que no se confíen que la red no se va a caer porque no se va a caer, sino que realmente estemos hablando de sistemas de seguridad, como por cierto las centrales clásicas tienen. Pero en cualquier caso no vamos a una situación de 100% eléctrico.

En El futuro de Europa, cómo crecer para una reindustrialización urgente habla de esta urgencia de aprovechar el potencial de Europa. ¿Se puede llevar a cabo en este contexto geopolítico?

Creo que es el mejor momento para hacerlo. ¿Por qué está apostando Europa ahora mismo? Por el rearme. Pensando no en luchar contra Rusia, que evidentemente eso no va a pasar, sino para intentar conquistar algunos países de África para conseguir recursos en el continente. Esto es lo que realmente está pensando. A mí me parece una idea, aparte de moralmente repugnante, horrible, porque los recursos ya están muy agotados y de media son solo unos pocos años. Aparte del coste y el sufrimiento que generarías. Estados Unidos ya ha dicho que va a dejar un poco de lado a Europa y esta, lo que debe hacer, es buscar su camino. Y yo creo que su camino pasa mucho por apostar por estos modelos de reindustrialización, con renovables no eléctricas, con cosas que pueden funcionar si creemos en ellas.