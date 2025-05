Alivio y dudas por las reglas de la playa

Ante un día de sol y calor, los coruñeses invadieron los arenales de la ciudad. En la playa de Riazor muchos bañistas disfrutaban del sol este jueves escuchando música en altavoz o jugando a la pelota, sin saber que estas acciones en un futuro próximo serán sancionadas.

La nueva ordenanza de uso de playas que ha aprobado inicialmente el Concello regula el comportamiento de bañistas y visitantes a los arenales coruñeses para asegurar el respeto al paisaje y al medio ambiente, y determinar claramente las zonas de baño en las playas. Dentro de este reglamento, el Ayuntamiento prohibe el uso molesto de altavoces, practicar deportes a menos de diez metros de otras personas y acceder con los animales domésticos a los arenales del 1 de junio al 30 de septiembre, exceptuando la cala de Bens, designada como playa canina. Con todo, los plazos administrativos dificultan que las nuevas normas entren en vigor antes de que se termine el verano.

Saliendo de la playa de Riazor, Mercedes Figueroa admite que desconocía la nueva propuesta normativa, pero que le parece bien que se tomen medidas, en especial las que tienen que ver con el juego con pelotas. «Por un lado lo entiendo, que yo también fui joven y me gustaba jugar, pero por otro yo vengo a la playa para estar tranquila, relajada y estar escuchando los ruidos de los juegos con la pelota sí que molesta», dice.

Otros usuarios, especialmente los más jóvenes, se sorprendieron al conocer de estas nuevas reglas, y criticaron que se lleguen a aplicar, argumentando que no están necesariamente molestando a otros usuarios de la playa cuando juegan con la pelota. «La norma me parece un poco absurda», señalaba Antón Sande. «Es un poco excesiva», añadía su compañero Martín Seixedo.

«En lugar de prohibirlo, podrían poner una zona separada solo para jugar al fútbol»

Anxo Fandiño, Martín Seixedo y Antonio Sande. / Casteleiro / Roller Agencia

Los jóvenes, de 18 años, se mostraron molestos cuando se enteraron de que, en caso de que les encontraran en violación de estas reglas, les podían caer multas de hasta 750 euros. «Si estás molestando a la gente, lo entiendo, pero al fin y al cabo solo estamos escuchando un poco de música y jugando al fútbol», dijo Sande. Este mismo aludió también a que, al menos en la playa de Riazor, no había espacios designados para la práctica del deporte.

Con todo, usuarias que estaban colocadas a su lado mientras los chicos estaban jugando se mostraban aliviadas al saber que, por fin, se iban a controlar estas situaciones. «Venimos a la playa para descansar», decían y describieron sentir bastante intranquilidad cuando ven a jóvenes que se colocan cercan de donde están. «A veces estás toda tranquila, tomando el sol o durmiendo, y te viene un balonazo, me parece bien que eso se multe», afirmó una de ellas.

«Podrían dejar unas horas para pasear a los perros, cuando no hubiese gente»

Manuel Gómez. / Casteleiro

Sobre la restricción del uso alto de los altavoces una mayoría de los entrevistados se mostraron a favor. «Los altavoces no me importan tanto pero a veces sí que ponen la música muy alta», señala Rosa Varela, que estaba disfrutando del día con sus amigos. Para Manuel Gómez, la medida está más que justificada. «El que quiera escuchar música que se ponga los cascos», dice. «No tiene pies ni cabeza que los estemos escuchando».

«A la playa se viene a descansar y molestar con el balón a otras personas me parece irrespetuoso»

Rosa Varela con sus amigos. / Casteleiro

Gómez, que paseaba con su perro por el paseo marítimo, dice que entiende algo menos las nuevas normas que regulan el acceso de perros a la playa. «Me parece bien cuando hay mucha gente», dice, pero argumenta que, en lugar de designar solo un arenal, se podrían aplicar horas de acceso para no molestar a la gente. «Por ejemplo, poder pasearlos hasta las 10 de la mañana, que no hay nadie, o a partir de las 10 de las noche, que no molestan a nadie», señala. «Me parece injusto que lo único que fuercen es que sea que no se puede estar en la playa las 24 horas».

«Que se pongan unos cascos, que no tenemos por qué aguantar la música de los demás»

Mercedes Figueroa / Casteleiro

Para los jóvenes, la restricción a animales es comprensible. «Al final, si no tienes a los perros educado pueden ir junto a otra familia y a otros sitios, y molesta», dice Sande. «Yo creo que sería menor llevarlos a playas más vacías», añade Varela. «A mí también me molestaría si estoy tomando el sol y está un perro meando a mi lado».

La nueva normativa también incluye la opción de que el Ayuntamiento declare espacios libres de humo en las playas, donde, en caso de consumir tabaco o nicotina, se podría multar desde 751 euros hasta 1.500 euros. «Estar tomando el sol y oler el humo de tabaco es muy molesto, creo que hay sitios mejores para fumar que en una playa», concluye Varela.

Sin embargo, no todos están tan convencidos sobre algunas de las conductas sancionables y no tienen claro cómo se controlarán, como la prohibición de orinar en la arena o en el agua. «A menos que hagan la prueba de la piscina y recojan el agua a ver si cambia de color, no veo cómo lo pueden saber», decía una bañista. Ante eso reivindican más baños y aseos públicos, señalando que los disponibles se encuentran a bastante distancia de donde se asientan.