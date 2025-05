Amigos de la Ópera de A Coruña celebra el 150 aniversario de 'Carmen' con una producción de Calixto Bieito

La LXXIII Temporada Lírica de Amigos de la Ópera de A Coruña celebra en su edición de 2025 el 150 aniversario del estreno de Carmen. Lo hará con una producción espectacular firmada por Calixto Bieito que se verá en el Palacio de la Ópera los días 5 y 7 de septiembre, según ha anunciado la presidenta de la asociación, Natalia Lamas, durante la presentación de la nueva programación.

“Un año más hemos trabajado para que la ciudad sea un espacio de referencia cultural. Hemos realizado una gran apuesta con una programación que supone un nuevo reto organizativo y económico en el que encajamos los limitados recursos que tenemos con la mayor calidad artística. Esto es todo un reto pero sabemos que esta programación cosechará el aplauso de los asociados y el público en general de todas las edades”, añadió, y recordó además que esta 73ª edición se realiza gracias al apoyo prestado por Xunta de Galicia, Concello da Coruña, Deputación da Coruña, INAEM, Fundación Emalcsa y Consorcio para la Promoción de la Música, así como con el respaldo de Afundación y de distintas empresas que colaboran con Amigos de la Ópera en el desarrollo de las actividades paralelas.

La presentación de la próxima Temporada Lírica, en el Teatro Colón, contó con la participación del director artístico de la asociación, Aquiles Machado; el concelleiro de Cultura del Concello de A Coruña, Gonzalo Castro; el director del Agadic, Jacobo Sutil, en representación de la Xunta, y la diputada provincial Avia Veira. También estuvo la directora de la Fundación Emalcsa, Bettina Koolhas.

Aquiles Machado desgranó la programación completa, que dará comienzo el 4 de septiembre con la conferencia en torno a Carmen a cargo de Irene de Juan Bernabéu y que finalizará el 5 de diciembre con el estreno en la ciudad herculina de Pelléas et Mélisande, de Debussy.

Carmen

La primera gran cita será el 5 de septiembre con la representación de Carmen, en el año en el que la ópera de Bizet cumple 150 años de su primera puesta en escena. Para celebrar este aniversario A Coruña lo hará con la producción del Gran Teatro del Liceu y dirección escénica de Calixto Bieito, que llega a la ciudad herculina tras triunfar en grandes teatro internacionales. La cita también significa el regreso de este título a la temporada coruñesa tras 19 años. Al mismo tiempo es el retorno de una producción del reconocido director de escena A Coruña, cuya último trabajo con Amigos de la Ópera fue hace 23 años.

Carmen se representará los días 5 y 7 de septiembre en el Palacio de la Ópera. Este montaje reunirá sobre el escenario a cerca de 100 artistas que se sumarán a los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Galicia bajo la dirección musical de Gianluca Martinenghi en un extraordinario espectáculo para el disfrute final del público.

En total participarán más de 200 profesionales, con un elenco encabezado por Sofija Petrovic como Carmen; Brian Michael Moore se convertirá en Don José, Jean- Fernand Setti será Escamillo y María José Moreno vuelve a la temporada coruñesa en esta ocasión como Micaela.

El reparto se completará con Susana García como Frasquita; Irene Zas como Mercedes; Jacobo Rubianes en el rol de Zuñiga y Pedro Martínez Tapia como Morales. Le Dancaire será Gabriel Alonso y Eduardo Pomares Sainz se convertirá en Le Remendado. Junto a ellos los coros Gaos y Cantabile, bajo las direcciones de Fernando Briones y Pablo Carballido respectivamente complementarán las voces de los solistas.

La finta semplice

El mes de septiembre continuará con la conferencia previa a la ópera de Mozart La finta semplice, que se podrá disfrutar los días 26 y 28 de septiembre en el Teatro Colón, con una producción propia de Amigos de la Ópera y firmada por Gianmaria Aliverta.

Giuseppe Sabbatini regresa a la Temporada Lírica de A Coruña para hacerse cargo de la dirección musical de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Anthony Web dará vida a Polidoro; Christian Pursell será Cassandro y Marina Zyatkova será Ninetta. Diana Alexe se convertirá en Rosina y Angela Schisano encarnará a Giacinta. Caio Durán realizará el rol de Fracasso y David Cervera el de Simone.

El jueves 25 de septiembre la sala de prensa de Afundación acogerá la conferencia previa relativa a esta ópera, que estará a cargo de Julián Jesús Pérez.

Apuesta didáctica

La asociación mantiene, un año más, su apuesta por la faceta más didáctica con la que se trabaja para transmitir la magia de la ópera a los escolares de A Coruña y su área de influencia. En esta edición se han organizado dos sesiones dobles, que se realizaran los días 21 y 22 de octubre, donde participaran más de 1.000 escolares en las jornadas de Ópera para niños, en el Auditorio Sede Afundación.

Previamente se realizará un trabajo conjunto en los centros educativos participantes, a través de los dossieres, lo que facilitará una mayor aproximación a la ópera.

El trabajo formativo también volverá a contar con el curso de interpretación vocal. Así, del 29 de septiembre al 3 de octubre, se realizará una nueva edición de esta cita, que por segundo año correrá a cargo del barítono Carlos Álvarez. El plazo de inscripción comenzará el 30 de junio, iniciándose proceso de participación que se dará a conocer en los próximos días. Los artistas seleccionados no solo tendrán la oportunidad de recibir clases magistrales del maestro Álvarez, sino que además compartirá con ellos sus experiencias vitales y profesionales. El curso finalizará con la celebración de un concierto gratuito, el 4 de octubre en el Museo de Belas Artes.

El mes de octubre se completará con la realización de los conciertos gratuitos del ciclo de lírica inclusiva. El primero será el día 10 con la actuación de Rocío Muñoz, la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos (18 horas). El viernes 17 la sede de la ONCE acogerá el recital de Alexandra Zanfira (19 horas) y el 24 se cerrará con la participación de Marcelo Solís en el centro cívico de Monte Alto. En todos ellos estarán acompañados al piano por el coruñés Gabriel López.

A lo largo del mes de noviembre la temporada continuará con proyecciones de cine que tendrán lugar en la Filmoteca de Galicia. En esta edición los aficionados podrán disfrutar con las proyecciones de In the mood for love, de Wong Kar-Wai, Annette, de Leos Carax y Carmen, de Francesco Rosi.

Asimismo en Afundación se proyectarán las óperas Les Pêcheurs de perles, de Georges Bizet; Die Fledermaus, de Johann Strauss y el recital de Dietrrich Fischer Dieskau acompañado al piano por Christoph Eschenbach.

Gala 2025: distinta, inclusiva e innovadora

La temporada lírica 2025 contará con una gala que se celebrará el 24 de noviembre en el Teatro Colón y que estará protagonizada por el cantante venezolano, Samuel Mariño, acompañado al piano por Jonathan Ware. El sopranista llega por primera vez a Galicia y “ofrecerá un fantástico repertorio camerístico que estamos seguros cosechará el aplauso del público", aseguró Aquiles Machado.

En A Coruña tendremos la oportunidad de disfrutar no sólo de su voz, sino también de una puesta en escena distinta, innovadora y aplaudida allá por donde pasa, destacó el director artístico de la programación coruñesa.

Clausura con Pélleas et Mélisande

La edición 73ª será clausurada el 5 de diciembre con la obra Pélleas et Mélisande, en el Teatro Colón de A Coruña. Esta será la première de la única ópera compuesta por Claude Debussy en la ciudad herculina en una cita que contará con el principal director invitado de la Asociación de Amigos de la Ópera, José Miguel Pérez Sierra, el cual volverá a ponerse al frente de la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Sobre el escenario se unirán las voces de Sabrina Gárdez, Edward Nelson, Yakov Strizhak, Igor Durlovski, Mónica Redondo, Belén Vaquero y Javier Agudo. Junto a ellos la sección masculina del Coro Gaos dirigida por Fernando Briones.

“Serán más de tres meses, con más de una veintena de actividades para todos los públicos, que ponen de manifiesto el trabajo desarrollado desde la Asociación para el disfrute de miles de personas en una actividad que da una respuesta cultural tanto a residentes de A Coruña como al numeroso público que se desplaza desde otros puntos de la geografía gallega y nacional para disfrutar de una propuesta lírica de primer nivel en A Coruña” concluyó Aquiles Machado en el acto de presentación.

Entradas y abonos

Las entradas y abonos para los asociados de Amigos de la Ópera podrán retirarse entre el 12 y el 18 de junio en las oficinas de la entidad, y la venta para el público en general comenzará el 20 de junio a través de ataquilla.com y en el punto de venta de la Plaza de Ourense.

Puede consultar el programa completo de la LXXIII Temporada Lírica aquí.