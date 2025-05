«La literatura es el antídoto al conformismo»

¿Tenía claro que la historia de Lucía Guerrero iba a tener una continuación?

Sí, lo supe desde el principio. Cuando creé el personaje de Lucía, mi idea era que iba a ser un personaje alternativo al otro que tengo, que es el más conocido en Francia, Martin Servaz. Quería dejarlo descansar porque no quiero caer en una forma de rutina, escribiendo siempre la misma novela. Además, Lucía me permite un nuevo punto de vista. El de Servaz es casi el mío, un hombre, un francés de mi generación. Pero Lucía es una mujer, es española y es de otra generación. Todo esto me permite decir cosas diferentes.

¿Cuál es su vinculación con España?

Es mi segunda patria. Mi madre nació en España y yo vine aquí cuando tenía 14 años. He visto cómo ha cambiado el país. He seguido sus cambios, sus evoluciones, y he encontrado, entre las personas que conozco en España, una persona que se parece mucho a Lucía, que es casi el personaje mismo.

¿De qué manera le han influido esas raíces?

Mucho. Hay personas en España que ahora tienen 45 años que tal vez saben menos de los cambios que ha sufrido España que yo. He vivido la transición democrática, la Movida, los cambios de gobierno, los cambios sociales, los cambios económicos... Encima tengo esa distancia que el que lo vive desde dentro no tiene. Eso me permite analizar lo que está pasando y poder escribir sobre ello. Espero que el lector español lea mi novela y no lo haga pensando en una novela ubicada en España pero escrita por un autor francés, sino como una novela negra española más.

Sus libros se han traducido a 27 idiomas. ¿Piensa en ello cuando los escribe?

No. Cuando estoy escribiendo no pienso en la crítica ni en mi público. Estoy con mis personajes, en mi mundo ficcional, que creo bastante coherente, y no salgo de ahí. Como dijo un director de cine, cocino los platos que me gusta comer. Pongo en mis libros los ingredientes que a mí como lector me gusta encontrar en este género, porque soy lector antes de ser autor.

Ha situado Olvidadas en Galicia. ¿Por qué? ¿Ya venía de joven a estas tierras?

No, en absoluto, no venía a Galicia, yo iba a Aragón o Barcelona. A Galicia he venido para preparar la novela, para encontrar escenarios. Desde el principio quise que Lucía viajase por toda España, pero a la España un poco menos conocida por mis lectores franceses. No voy a mandar a Lucía en Sevilla ni a Barcelona. En este libro la llevo a lugares de Galicia que incluso los gallegos no conocen tanto. Hice lo mismo con mi novela que está ambientada en Hong Kong y con otra que es en Seattle. Me interesa entender a la gente del lugar.

¿Le obsesionan los detalles?

Sí, bastante, lo reconozco. A veces voy más allá de lo necesario para lograr la verosimilitud. No es imaginación, no es ficción, voy desde la realidad, desde lo concreto, hacia la ficción. Es el movimiento que hago cuando imagino mis historias.

¿Qué tiene el thriller que engancha a tantos lectores?

La verdad es que no lo sé y no me importa tanto. A mí no me importa tanto que escribo una novela negra, sino que escribo una novela. Y me acuerdo que Milan Kundera dijo que el espíritu de la novela es el espíritu de complejidad. Cada novela le dice al lector que las cosas son más complicadas de lo que piensa y esa es la verdad eterna de la novela. Yo creo que este es el motivo por el que los lectores se enganchan, ya que descubren que las cosas no son tan simples. Descubren que hay una complejidad y al lector le encanta aprender cosas. Creo que en mis novelas se aprenden muchas cosas, no solo sobre investigación, sino en muchos otros campos. Por ejemplo, en Olvidadas hay un psicólogo que le cuenta a Lucía unos experimentos psicológicos tremendos que se hicieron en el pasado. Sí que es una novela llena de giros y de sorpresas, pero no es solo eso. Creo que lo más importante es todo lo que está alrededor. La literatura es el antídoto al conformismo, es el deseo de dar cuenta de la naturaleza multifacética y contradictoria de la realidad, porque la literatura es un poder infinito para explicar.

Cuando publica un libro, ¿ya está pensando en el siguiente?

A veces sí, a veces no. (Ríe) A veces termino una novela y no sé de qué voy a hablar en la siguiente. Es un momento un poco estresante. Otras veces, como este año, tengo ya dos novelas pensadas, dos historias para el futuro, es decir, una para 2026 y otra para 2027, porque publico una al año y escribo una al año, más o menos. La próxima que voy a escribir será con Lucía Guerrero y va a salir de España. Y la siguiente será una novela ubicada en Francia un poco política. De momento estoy relajado porque tengo ideas.

