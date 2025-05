El PSOE llevará al pleno municipal de la semana que viene una moción de respaldo a que Medicina se imparta en A Coruña

El grupo municipal del PSOE llevará al pleno municipal del jueves de la próxima semana una moción "defendiendo que se implanten estudios de Medicina" en A Coruña y que la Universidade da Coruña (UDC) tenga una facultad, según anunció este miércoles la alcaldesa, Inés Rey. Por ahora, en Galicia solo se imparten estudios en Santiago, pero el rector de la UDC, Ricardo Cao, anunció este martes que solicitaría abrir un centro en A Coruña.

La regidora reiteró su "apoyo total" y señaló que, ya que la ciudad tiene "un hospital de referencia como es el Chuac" y hay una elevada demanda para los estudios de Medicina, "no tiene sentido que A Coruña no solo no tenga esa facultad", sino que también "se esté incumpliendo" el acuerdo al que llegaron en 2015 las tres universidades gallegas para realizar prácticas en ciudades distintas a Santiago y "se empiece a retirar docencia del sexto curso, que era la docencia clínica que se estaba teniendo" en A Coruña. La alcaldesa señaló que "esperamos contar con el voto favorable del resto de grupos", el PP y el BNG, en la moción de la próxima semana.