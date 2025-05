Ricardo Cao: "A Coruña tendrá titulación en Medicina, la duda es si será privada o pública. No queremos tener esa duda"

El rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, reafirmó este jueves su intención de implantar el título de Medicina de cara al curso 2027/2028. Lo hizo tras la reunión urgente convocada por la Xunta ayer, que sentó en la mesa a los rectores de las tres universidades y a representantes del Gobierno gallego, en la que, avanzó Cao, se discutieron "visiones distintas" sobre la coyuntura. El rector manifestó que la intención de la universidad es "mantener la iniciativa", pero que seguirán dialogando "hasta la extenuación" para llegar a un punto en común. El rector se apoya en la "responsabilidad" como institución académica pública para "poner encima de la mesa la capacidad formativa y profesional que necesitamos", que debe canalizarse desde el sistema público gallego "con los mejores mimbres".

El rector salió al paso de las declaraciones de la Consellería de Educación y Universidades, que ayer manifestaba su "absoluto desconcierto" ante el anuncio del máximo responsable académico coruñés. Cao defiende que el proceso de diálogo sobre el particular fue "intenso" y se extiende "desde hace un año", y reconoce que, aunque en este momento "desgraciadamente no es fructífero", en relación con el rechazo de la Xunta a cumplir sus pretensiones, asegura que "en algún momento" sí hubo buenas sensaciones al respecto. En concreto, Cao apeló a contactos "al más alto nivel" la semana pasada al respecto. "La Xunta sabe perfectamente, desde hace tiempo, de nuestra idea".

También apeló a los incumplimientos del pacto de 2015 para descentralizar la docencia de medicina clínica de la facultad única de Santiago, rubricado por los tres rectores y que, para el coruñés, "se cumplió muy parcialmente", como uno de los motivos que impulsó al Consello de Gobierno a iniciar el proceso para implantar el título. "Ese acuerdo se desechó. Nosotros no lo rompimos para nada. Tenemos que tener la responsabilidad de dar una respuesta a esa docencia clínica en medicina de calidad", defendió. Sobre el contenido del acuerdo de 2015, que acordaba descentralizar la docencia en favor de A Coruña y Vigo en los cursos de cuarto, quinto y sexto (actualmente solo se materializó en sexto), el rector considera que la propuesta que se aceptó en 2015 no responde a la realidad actual, "que las dos universidades renunciemos a tener un título y que la USC tenga vinculados todos los hospitales de Galicia, incluido el de Vigo y A Coruña".

En esta línea, Cao se refirió como un elemento determinante al acuerdo del Consello de Goberno de la USC de convocar dos plazas de profesor titular vinculado con servicios del Chuac, algo que, según diversas fuentes, generó malestar en la Universidade da Coruña. "Ahora mismo, tenemos dos plazas vinculadas en la Universidade da Coruña: la jefa de servicio de Neurología y directora científica del Inibic y el jefe de servicio de Microbiología, que están sin docencia en Medicina pudiendo darla desde hace año y medio", ejemplificó.

La universidad privada como desencadenante

Sobre la posibilidad de que el interés de las iniciativas privadas por ofrecer titulaciones sanitarias en Galicia —la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), vinculada a Abanca, firmó un acuerdo con HM Hospitales para impartir Enfermería e incorporar más titulaciones del ramo— como posible desencadenante del anuncio, Ricardo Cao defendió que la determinación es fruto de una "profunda reflexión" que implica a varios actores, entre ellos, el Consello de Goberno de la UDC y el Hospital de A Coruña, pero no ocultó que el interés de la privada en incorporar disciplinas de la Salud a su oferta "no es una cuestión baladí".

Cabe destacar que, en 2015, no existían en Galicia iniciativas privadas, algo que ahora ha cambiado con la Universidad de Abanca y el proyecto de una nueva institución académica privada encabezada por el empresario Venancio Salcines, director de Cesuga.

"Como dijo ayer un miembro del Consello de Goberno de la UDC, no hay duda de que en A Coruña va a haber una titulación de Medicina, la única duda es si va a ser impartida por la pública o por la privada. Nosotros, como Universidad pública, no queremos tener esa duda", señaló el rector, que aseguró que en la reunión con la Xunta y los rectores manifestó su preocupación al respecto. En este sentido, también llamó a una reflexión sobre la forma en la que se decide la pertinencia o el interés de una nueva titulación, un proceso riguroso en el caso del sistema público, pero que "no siempre es así en el caso de la privada", con dependencia de las Comunidades Autónomas.