Premio a Freixeiro Mato e a tres proxectos pola difusión da lingua

O filólogo e catedrático emérito Xosé Ramón Freixeiro Mato, na categoría de persoas; a Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte... nas ondas!, na de entidades, e os proxectos CeibaRimas e Galego para peques, galardoados ex aequo en iniciativas para a poboación de menor idade, son as catro propostas gañadoras na XVI edición do Premio Rosalía de Castro de Lingua, que concede a Deputación. Ao certame optaron 32 candidaturas. O premio en cada categoría é de 5.000 euros, que se repartirá no caso de CeibaRimas e Galego para peques.

O xurado premiou a Freixeiro Mato «por ser un dos máis recoñecidos especialistas da lingua galega a nivel nacional e internacional, cunha brillante traxectoria desde os seus inicios no mundo do ensino até á actualidade». A ACP Ponte... nas ondas! gaña por ser «unha iniciativa pioneira que leva promovendo, dende 1995, o uso da lingua galega en contextos reais, creativos e interxeracionais».

De CeibaRimas, promovido pola Asociación Merenda Creativa, destaca «ser o primeiro e único proxecto de rap improvisado cen por cento en galego»; e de Galego para peques, de Fátima Suárez e Álvaro López, ser «un proxecto audiovisual que enche un oco moi importante na creación e posta a disposición gratuíta e accesible de vídeos educativos e divertidos en galego para as primeiras etapas da infancia».