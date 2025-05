Pilar y Carmen, un comercio que se convirtió en familia

Hoy es el último día de Katy Bello en la tienda Pilar y Carmen. Son las últimas horas en las que se paseará como dependienta por este comercio de la calle Padre Feijóo. Las últimas sonrisas que le dedicará a sus clientas desde detrás del mostrador. Pero no es un adiós, porque esta seguirá siendo su casa. Así lo siente ella y así se lo hacen sentir sus jefas y compañeras. «Llevo aquí más de 33 años, desde que abrió la tienda. Son mi familia», resume, emocionada y también con «mucha ilusión» de empezar una nueva etapa. «Aquí hemos reído y llorado juntas», expresa.

Pilar Varela y su hija Carmen han querido celebrar este momento con un encuentro de todas las mujeres que se han jubilado en este comercio. «Es un homenaje a todas ellas, que han trabajado con nosotros y han dejado han huella en el comercio local», comenta Carmen, orgullosa de que haya tan buen ambiente en la tienda.

Charo Ojanguren es una de esas mujeres que lleva Pilar y Carmen en su corazón. «Yo empecé aquí hace muchísimos años y aquí me jubilé hace 12. Es mi casa. Cada vez que vengo aquí digo que no me importaría seguir trabajando», confiesa emocionada al ver reunidas a tantas compañeras. «Y las que, por desgracia, faltan», añade. Pilar Varela, la «madre» de todas estas trabajadoras y de este proyecto, expone que guarda en el baúl de los recuerdos «viviendas muy bonitas». «Me siento muy afortunada por toda la gente que ha pasado por aquí», declara la dueña de una tienda que el año pasado cumplió 33 años, aunque ella se sumergió en el mundo de la moda cuando era solo una niña.

Este encuentro ha sido también una «reivindicación del comercio local», de la importancia del trato cercano. «Es una maravilla», concluyen Pilar y Carmen, encantadas de ver que «tantas mujeres» se han jubilado en este lugar.

