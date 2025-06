«Francisco José de Caldas le causa a Humboldt una especie de epifanía»

El vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia y Miembro Numerario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales del país Alberto Gómez es uno de los mayores expertos del naturalista Alexander von Humboldt. Es autor de más de 150 artículos relacionados con el científico y llega este jueves 5 de junio a Oleiros para explicar la relación de Humboldt con Francisco José de Caldas, un colombiano hijo de gallegos que le ayudó con sus investigaciones en el continente americano.

¿Qué fue lo que le interesó de Alexander von Humboldt para especializarse en sus trabajos?

Un poco lo que se explica en el título de la conferencia: sus encuentros. Siempre se ha concebido a la figura de Humboldt como un hombre solitario, taciturno, pero yo quiero reivindicar la importancia de sus encuentros, abrir el espectro, hablar de ellos y de su contribución a la ciencia. Francisco José Caldas, hijo de un gallego, es uno de esos encuentros y quería hablar de él aquí en Galicia. Yo estudié el paso de Humboldt por lo que es la Nueva Granada, el territorio colombiano. Cómo salió de Prusia, pasó por Francia y cogió el barco en A Coruña en 1799 hasta llegar a Venezuela y como siguió el trayecto por el río Orinoco. Todo este viaje, si ves un mapa, es relativamente plano, podría hacerse en línea recta en avión, pero cuando entra al territorio colombiano empieza a ver montañas y es allí donde comienza a catalogar y analizar las plantas. No es la primera vez que analizaba plantas en altura, había estado en Canarias y vio el Teide, un volcán importante, pero de ese viaje no surgió nada. En el trayecto hasta ahora no había visto montañas tan grandes. Pero es el encuentro con Francisco José de Caldas el que le causa una especie de epifanía y donde establece uno de los conceptos más importantes que había propuesto hasta entonces: la biogeografía. Esta es la idea de que las plantas se distribuían según su entorno, no solo en latitud o en longitud, en altitud también. Esa propuesta es algo que ocurre en este trayecto. Es un concepto que ahora nos parece simple, pero que en la época no estaba nada claro.

¿Quién era Francisco José y cómo se convierte en alguien de tanta importancia para Humboldt?

Francisco José vivía en Popayán, que era algo sí como el equivalente a Bilbao. Una de las ciudades más importantes de lo que era la Nueva Granada, en territorio colombiano, uno de los tres lugares donde entonces se acuña la moneda. Era hijo de un gallego, un funcionario, que terminó llegando a América y se casó con una descendiente de conquistadores, es decir, casó bien. Esto es importante, porque al final eran familias que tenían tierras y tenían ciertos privilegios. Francisco José era un hombre autodidacta. Viviendo en un sitio tan alejado se requería esa capacidad autodidacta, esa curiosidad para convertirse en lo que hoy en día llamaríamos un sabio. Se encontró con Humboldt cuando este entró en Cartagena, yendo en una expedición a Ecuador, a la que se vinculó por sus propios medios. Humboldt se da cuenta de la importancia de las montañas gracias a Caldas, el hijo del gallego, que fue fundamental para no solo entender, para perfeccionar el concepto de la biogeografía.

¿Cómo era esa relación?

A Humboldt le impresiona Francisco José. Tanto que hasta le escribe a otro sabio, un gaditano, José Celestino Mutis, que dirigía la Real Expedición Botánica. Humboldt le escribió a Mutis sobre él, sobre qué hubiese sido de Caldas si se hubiese formado en Europa. Humboldt, que venía de estudiar en Prusia, que era un privilegiado, se quedó fascinado con Caldas. Era un hombre que entendió antes de su tiempo un concepto que Humboldt, con toda su energía, todos sus estudios, y los recursos ilimitados que tenía, no había conseguido. El rico y el pobre lograron a través de ese espíritu de la Ilustración crear un concepto tan importante. Pero sin embargo, la historia termina en un punto algo dramático. Francisco José de Caldas se une al movimiento de liberación colonial de Colombia. Entonces la corona española estaba debilitada, estaban luchando contra la invasión de los franceses en la Península. Pero el Rey Fernando VII trata de recuperar la colonia tras declarar su independencia. Francisco José de Caldas es aprendido y finalmente el marqués Pablo Morillo lo manda fusilar.