Nuevas normas en movilidad: qué no se puede hacer y cuáles serán las multas

El Concello ya ha dado el primer paso para aprobar la nueva ordenanza de movilidad, que deberá pasar por el pleno. La norma sitúa al peatón como eje central. Después vienen la bicicleta y vehículos de velocidad personal (VMP), que incluyen los patinetes eléctricos, y sigue el transporte público. El vehículo privado se encuentra en el último lugar. Entre los más de 190 artículos aparecen las normas de uso y las multas por infracciones.

Bicicletas y VMP.

Las multas pueden ir de los 100 a los 500 euros, en función de la gravedad de la infracción. Se considera leve la circulación por aceras o, en el caso de BiciCoruña, dañar la bicicleta, las estaciones o el mobiliario urbano. Hay sanciones de 200 euros por circular de manera negligente o temeraria, utilizar auriculares e ir sin casco de protección cuando sea obligatorio. Los menores de 16 años no pueden ir en VMP. Tampoco puede ir más de una persona en estos vehículos. En infracciones graves y muy graves figura superar el límite de velocidad, que es de 25 kilómetros por hora (20 en carriles bici). Se castigará con 500 euros circular por la noche o con visibilidad baja sin iluminación, arrastrar o se arrastrado por otros vehículos, no disponer de seguro de responsabilidad civil cuando resulte obligatorio y poner en peligro a otros usuarios o peatones.

Patines, patinetes, monopatines o dispositivos no motorizados.

Se prevén multas de 100 euros para aquellos usuarios que no cumplan las normas que figuran en la ordenanza: no invadir la calzada, no efectuar maniobras bruscas o derrapadas o ir a gran velocidad en aceras y zonas peatonales. La infracción pasará a ser grave, castigada con 200 euros, si en zonas peatonales se dificulta el uso de viandantes o se altere la convivencia en estos espacios. Tampoco se puede circular de manera negligente. Con patines, patinetes o monopatines no se podrá arrastrar otros vehículos. La multa será de 500 euros, misma cantidad que para la circulación temeraria, poner en riesgo a otros usuarios o ir por la calzada.

Autobús urbano.

Las sanciones también oscilan entre los 100 y los 500 euros. Hay una serie de normas que el viajero debe cumplir. Si no lo hace, sería una infracción leve. Es el caso de subir al vehículo antes de que le corresponda por turno en la fila, suspenderse de las barras que hay en el bus o no ceder el asiento a personas con preferencia. Tampoco se puede subir con bolsas o paquetes que molesten. Se considera grave no pagar el billete, subir y bajar del bus sin que se hubiese parado totalmente, increpar al conductor o a otros viajeros, fumar o subir al vehículo a pesar de ser advertido de que no puede hacerlo porque está lleno. Una infracción muy grave es desobedecer las indicaciones del conductor poniendo en riesgo a otras personas. Tampoco se puede distraer a quien está al volante o llevar materiales inflamables, explosivos o peligrosos, así como armas de fuego.

Taxis y VTC.

Según la Ley de transporte público de personas en vehículos de turismo de Galicia, se consideran infracciones leves: no llevar a bordo del vehículo la documentación formal que acredite la posibilidad legal de prestar el servicio, no entregar factura o recibo si el viajero lo solicita, exponer al público los cuadros de precios autorizados o no llevar la placa relativa a su condición de vehículo de servicio público. La multa en estos casos es de 400 euros. Se eleva a mil euros en casos graves, como fumar dentro del vehículo, negarse a inspecciones del Concello o no hacer un servicio sin causa justificada. Las infracciones muy graves, con multas de 3.000 euros, son incumplir los calendarios establecidos para asegurar disponibilidad de vehículos adaptados o circular por zonas peatonales sin autorización.

Transporte de mercancías.

Los conductores que realicen carga y descarga en una zona no habilitada para ello o que superen el tiempo permitido, que deterioren el pavimento o el mobiliario urbano y que no respeten la prioridad de los viandantes se enfrentarán a multas de 500 euros. En el apartado de infracciones muy graves, con sanciones de hasta 3.000 euros, aparece circular vehículos de transporte especial sin autorización o conducir por el centro urbano con camiones de mercancías que superen los 3.500 kilos sin permiso municipal.

Estacionamiento de coche privado.

Se multará con 200 euros a aquellos que estacionen en lugares no permitidos o en los que obstaculicen la circulación. Tampoco en calles residenciales ni en puntos donde se ejecute el vaciado de contenedores. La norma también incorpora a este apartado la prohibición de amarrar bicicletas al mobiliario urbano o a árboles y fija las normas de estacionamiento de las autocaravanas.

Zona ORA.

El aparcamiento en Zona ORA sin ticket o sin tarjeta para personas con diversidad funcional acarreará una multa de 70 euros. Tampoco se puede superar el tiempo abonado o aparcar en zona verde en horario exclusivo de residentes. En el caso de las plazas de la zona azul, la persona infractora podrá eludir la imposición de la sanción por exceso de tiempo con un abono inmediato de ocho euros, siempre y cuando no transcurra más de una hora desde la denuncia.

Vados.

No mantener la señalización de vado en las condiciones adecuadas o colocar islas o espejos sin adecuarse a las condiciones de instalación se castigará con 350 euros. La cifra se eleva a los 750 euros en las infracciones graves, que son ocultar documentación, negarse a facilitar datos al Concello, alterar o modificar los horarios de vado o no realizar las obras necesarias. Las infracciones muy graves, con multas de hasta 1.500 euros, son no comunicar cambios de titularidad o ceses, colocar rampas que faciliten el acceso al inmueble, no retirar la señal de vado cuando caduque el título o colocar señales que sean diferentes al modelo oficial del Concello. También se sancionará el incumplimiento de las normas de circulación en Zonas de Bajas Emisiones.

Suscríbete para seguir leyendo