Pesca y usuarios del puerto de A Coruña reclaman más reserva de suelo para poder crecer

Para Defensa do Común, los pliegos del concurso para contratar el plan maestro que definirá el futuro de los muelles interiores «confirman el escenario de privatización» de San Diego, con construcción de viviendas y zonas de uso terciario «como fuente de obtención de plusvalías» y la «degradación y subsidiariedad del uso portuario». Hay una «expresa declaración de vigencia» del convenio de 2004, que preveía privatizar suelo para pagar la construcción del puerto exterior, y no se ha exigido la condonación de esta deuda por la obra, que es «un eje transversal y condicionante a cumplir». Aunque se incluyeron algunas alegaciones de Defensa do Común, el concurso limita la «participación pública».