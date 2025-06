«‘La silla’ tiene una historia maravillosa, aunque da un poco de miedo»

¿Cómo nació el proyecto de llevar La silla al cine?

Lo empezamos a cocinar hace años, como casi todo. Conocí el libro de la mano de un productor que había leído la historia y me la propuso porque quería llevarla al cine. Fue pasando el tiempo y el hombre falleció, pero la historia me había parecido maravillosa. Da un poco de miedo, es angustioso, pero no puedes dejar de leerlo. Pretendemos que la película sea igual, que tengas que verla del tirón sin poder levantarte. Nos pusimos en contacto con el autor del libro, David Jasso, y el productor gallego José Montero, de Ézaro Films, adquirió los derechos para adaptarla al cine después de que yo se la recomendase. Nos pusimos a buscar socios y encontramos a Frank Ariza, de AF Films. Así que aquí estamos por fin.

En el sector audiovisual no es fácil que una idea se convierta en realidad...

No, pueden pasar años. Y a veces ni se hacen realidad. Había leído una vez una estadística de que en Estados Unidos, que gastan mucho dinero en desarrollo y tienen una industria audiovisual muy potente, de cada 12 o 14 proyectos, hacen uno. En Francia, es más o menos cinco a uno. En España, siete a uno. Así que tienes que desarrollar siete proyectos y, al final, sale uno. Por eso, cuando doy clase, les digo a mis alumnos que no se centren en un solo proyecto. Hay que estar en varias cosas a la vez. La silla es una obra de culto entre los lectores de Jasso.

¿Eso le da una importancia extra a la adaptación?

Sí, claro. Este es un thriller psicológico que, además, da un poco de miedo. Es lo que pasa en El silencio de los corderos. Casi es peor ese miedo que el del susto. Te hace imaginártelo, y cada uno mete ahí sus pesadillas. También me acuerdo de Tiburón. La vi en el cine de adolescente y estuve casi 4 o 5 años sin meterme en el agua del mar. El cine de género tiene un público muy fiel. Vamos a tratar de hacer una película que llegue a todo tipo de públicos, pero no quita que además hay un público que ya va a ir a verla porque es amante de este tipo de cine y también de los lectores de Jasso.

¿Cree que ocurre lo mismo con el elenco, habrá quien vaya al cine para ver a Jaime Lorente en un nuevo proyecto?

Eso también influye. Jaime Lorente es el protagonista y estará casi todo el tiempo en pantalla. Es muy conocido y tiene su público. Yo lo conocí en los ensayos y vi que tiene muchísima fuerza y expresión. En la película, va a estar atado y amordazo en una silla, pero él es capaz de expresar solo con la mirada. También tiene que estar en buena forma física porque se mueve por la casa moviendo la silla. Parece fácil pero es muy cansado. Hace muy bien los cambios de registro. Va a hacer un personaje que pasa como una montaña rusa por varias etapas. Primero es una historia feliz de un hombre de éxito con una familia maravillosa, pero ese sueño se transforma en una pesadilla. Y todo eso nos los da su expresión.

Hay presencia gallega con Estíbaliz Veiga.

Sí, hace de su hermana. Incluso diría que tienen un cierto parecido. Ya se han conocido y han congeniado de maravilla. Viene a ser la parte gallega del elenco, que no es muy grande.

Empiezan a rodar este lunes. ¿Por qué Canarias, Madrid y Galicia para esta historia?

Cuando escribía el guión, tenía pensado localizarlo solo en Galicia, en una casa de campo. Nos movemos un poco por la financiación porque la película no tiene ninguna ayuda pública. Gran parte son inversores. Aunque no se menciona un sitio en concreto en el que está la casa, sí habrá unos alrededores en los que se verá A Coruña. Son paisajes bastante reconocibles.

¿Y la banda sonora? En los thrillers juega un papel importante.

De eso se encarga Jesús Martín-Fernández que, además de compositor, es neurocirujano en activo. Quién mejor que él para conocer los entresijos de la mente y para poder subrayar esas secuencias según las emociones. Ya está trabajando con el guión para componer melodías.

El rodaje arranca estos días, pero la película ya ha empezado a moverse en el mercado.

Sí. En grandes festivales, como Berlín o Venecia, hay mercados. En Cannes está el Marché du Film, que es el más importante del mundo porque ahí están todos los productores, distribuidores y agencias de ventas internacionales. Acudimos allí con el proyecto, solo con la idea, el guión y un cartel-teaser, pero ya suscitó bastante interés en posibles compradores, plataformas y televisiones de varios países del mundo.