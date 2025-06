Una voz para dejar de sentirse sola

A medida que uno se hace mayor se encuentra más solo. Las familias se mudan, los amigos enferman y la salud empeora, dejando a muchos ancianos encerrados en sus casas. La coruñesa Rita Nieto es una de ellas, pero ha encontrado compañía en Voces en Red, un programa de Cruz Roja en colaboración con la Fundación Amancio Ortega.

La iniciativa consiste en proveer a los usuarios de unos dispositivos de voz con los que puedan interactuar más fácilmente con sus familiares y que, además, estimulen su participación activa. En el salón de la casa de Nieto está el asistente de voz, que ya ha aprendido a manejar. Y es que, a diferencia del móvil, este dispositivo es mucho más fácil de utilizar para ella porque así no tiene que controlar la pantalla. «Para mí era un lío andar aprendiendo todas las teclas, sobre todo ahora que la memoria ya va fallando», explica la usuaria. «A esta le hablo, a veces mejor y otras peor, pero me entiende y me contesta, entonces para mí es muy cómodo».

Nieto enseña cómo utiliza el dispositivo, que cada día le recuerda y le muestra a través de la pantalla los ejercicios físicos o mentales que puede hacer mientras los describe despacio y con pronunciación clara. «Pongo la gimnasia y ya empiezo con el cuello, las piernas, los brazos... Siempre me ha gustado».

Pero lo que encuentra más útil, son las actividades de meditación y de relajación. «Me gusta porque yo soy un poco nerviosa, y esto me mantiene más relajada. Te enseña cómo respirar desde la nariz, la boca, el pecho... si lo vas ejercitando y vas aprendiendo. Cuando a veces me veo un poco alterada empiezo a hacerlo y me sirve».

Nieto llegó a la Cruz Roja cuando se mudó a su nuevo edificio y se sentía insegura, por lo que decidió solicitar en la sede, cercana a su casa, el botón de emergencia. Una vez hecha la evaluación, le recomendaron entrar en Voces en Red.

Una de las técnicas de la organización, Yolanda Balado, explica que la iniciativa, se enfoca a personas de más de 65 años que sienten una «soledad no elegida». «Está teniendo unos resultados muy positivos y así nos lo hacen ver las personas que participan en los talleres», dice. El programa ya ha ayudado a unas 13.000 mayores en toda España, más del 83% mujeres como Nieto. En la provincia de A Coruña hay 378 usuarios que se han beneficiado de él.

Los inscritos en este programa también reciben la visita y las llamadas de los voluntarios, para que también puedan sentir ese acompañamiento físico. «Ayuda mucho», afirma Nieto. «Están en contacto con nosotros y así siempre te sientes más protegida».

Uno de esos voluntarios es José Luis Castro, que se encarga de llamar a Rita todos los martes. Para ella, José Luis es «como si fuera de la casa» y hablan sobre las novedades que ofrece la aplicación de Cruz Roja para que ella vaya probando. «Desde que empecé a llamar ha sido la única persona que no me ha fallado nunca», señala el voluntario. «Rita es de las personas que sé que cuando la llamo el martes tiene un papel y un boli delante para apuntar todo lo que le voy a decir».

Para él, estas llamadas son también necesarias para completar el trabajo del asistente de voz. «Los usuarios lo valoran mucho. Hay personas a las que, cuando estás hablando con ellas, ya les notas que, independientemente de que como estén, tienen otro ánimo».

Aunque la adaptación a la tecnología podría ser complicada, Castro afirma que durante su voluntariado solo ha visto lo contrario. «Me sorprendió cuando empecé lo bien que se adaptan las personas de cierta edad, que normalmente no están acostumbrados a este tipo de sistemas», afirma. «La gente no lo rehuye».

El voluntario señala que parte de la razón por la que las personas se apuntan al programa es para prepararse por lo que pueda pasar a medida que vayan perdiendo movilidad o se les haga más difícil salir de casa. «Te dan a entender que quieren estar preparadas para ese momento en el que esa actividad disminuya y que probablemente será el momento en el que tendrán que recurrir más al sistema de dispositivo de voz».

La técnica añade que con la iniciativa buscan también «generar esos espacios de encuentro, actividades que conozcan a personas que a lo mejor no conocían previamente». Nieto admite que al ir presencialmente a la sede ha podido hacer amigas. «Para mí, todas eran desconocidas, nunca las había visto antes. Ahora hasta quedamos para tomar el café»

Para ella, estas interacciones se han convertido en algo cada vez más importante. «Yo solo tengo una hija, pero al trabajar no puede estar conmigo», admite. Estar en la Cruz Roja la ha conectado también con su nieto de catorce años, que va hasta la sede para realizar otras actividades: «Me llama y me dice que fue hasta allí a unos campamentos y ya aprovecho para decirle que suba a casa y le hago de comer».