César Carballeira, del ‘stick’ al bombo

César Carballeira, uno de los capitanes del Liceo, no desaprovechó la oportunidad de celebrar a lo grande la victoria de su equipo tras el pitido final en el Palacio de los Deportes de Riazor. Los pupilos de Juan Copa superaron al Reus y colocaron el 2-0 en la eliminatoria de las semifinales del play off de la OK Liga, así que la ocasión lo merecía. Al salir de la pista, Carballeira dejó a un lado su stick, con el que no se cansa de deslumbrar a su afición, y cogió el bombo de uno de los seguidores liceístas que animaba desde la grada. Mientras el coruñés golpeaba con fuerza, el público, en pie, aplaudía y cantaba Liceo. Motivación suficiente para viajar a Cataluña con el único objetivo de volver con el billete a la final por el título.