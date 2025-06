Exrectores de A Coruña abogan por la coordinación en el Grado de Medicina

El anhelo de que la Universidade da Coruña (UDC) impartiese la titulación de Medicina o que, cuando menos, tuviese un peso importante en la docencia de la titulación ha estado siempre ahí, desde el inicio de la institución. La semana pasada, el rector, Ricardo Cao, anunció que había iniciado los trámites para poder ofrecer esta titulación en el curso 2027-2028, y quienes ocuparon su posición antes que él, Julio Abalde, Xosé Luis Armesto, José María Barja y José Antonio Portero Molina abogan por el entendimiento como herramienta.

El mandato de Portero Molina fue muy breve, de apenas medio año (1989-1990) y, para entonces, recuerda, «tenía otras prioridades» que no eran otras que «echar a andar la Universidad», decidir qué titulaciones se iban a impartir y cómo y dónde habrían de hacerlo. «No teníamos ni un edificio como sede del Rectorado, nos reuníamos en un piso en Juana de Vega», recuerda Portero Molina. «En aquel momento no se planteó implantar Medicina, teníamos el deseo, pero estábamos a otras cosas», comenta el exrector, que defiende la cooperación entre universidades.

Meilán Gil, su sucesor, sí que tomó este asunto por bandera y tuvo por delante trece años para hacerlo, aunque la titulación de Medicina estaba solo en Santiago cuando accedió al cargo y allí siguió estando cuando fue relevado por José María Barja (2004-2011).

«Había una petición de Medicina en A Coruña, Meilán tenía mucho interés y presumía de que lo iba a conseguir inmediatamente y, cuando llegué al Rectorado, me encontré con la situación de que no había ninguna disponibilidad e insistían en que Medicina era un título único, aunque eso fue cambiando, sobre todo, por las necesidades de profesorado», relata Barja, que fue el rector que presentó un recurso contencioso administrativo contra la Universidade da Santiago (USC) porque había convocado plazas de docentes en el ámbito sanitario en el hospital de A Coruña. «En un primer momento no se hablaba de hacer una nueva titulación de Medicina, pero sí de colaboración porque teníamos gente de nivel, y de que había que darle protagonismo a las otras universidades», relata Barja, que cree que lo mejor es «dialogar» y «colaborar» para hacer frente a las «presuntas titulaciones de universidades privadas». Durante su mandato hubo varios momentos de entendimiento con Santiago, uno de ellos, para la retirada del recurso, aunque ninguno de ellos derivó en que se cumpliesen las pretensiones de colaboración. El relevo de José María Barja lo cogió Xosé Luís Armesto, que solo ejerció durante un mandato, entre 2011 y 2015.

«Llegamos a la conclusión de que la mejor solución para atender a toda la demanda que había en aquel momento y que ahora es mayor, era cooperar las tres universidades y los hospitales universitarios para poder impartir tanto en A Coruña como en Vigo los cursos cuarto, quinto y sexto, en la parte clínica. Yo sigo pensando que la cooperación es la mejor opción para solucionar este problema», reivindica Armesto, que firmó el protocolo que lleva diez años sin desarrollarse y que hubiese contentado a la UDC. En su mandato también llegó a rechazar la implantación de un centro privado adscrito a la Universidade da Coruña para impartir Medicina.

Armesto sigue defendiendo aquel acuerdo. «Más que posturas localistas y duplicar o triplicar titulaciones, lo mejor es cooperar y aprovechar los recursos que tiene el Sistema Universitario Galego para potenciarlo. Si cada uno va por su parte, lo debilitamos, pero diez años sin desarrollar el convenio, por parte de la Xunta y de la USC, dinamita esas opciones», sentencia.

Entre Armesto y Cao, el rector de la UDC fue Julio Abalde (2016-2024), que recibió el convenio «recién firmado» pero se encontró con que su desarrollo fue muy «rácano» por parte de la Universidade de Santiago. «La idea que nosotros teníamos de aprovechar al máximo las capacidades docentes y de investigación del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) y del Instituto de Investigación Biomédica nunca se pudo hacer, porque Santiago siempre se negó a que participásemos en la docencia, a pesar de ello, conseguimos que las plazas de titulares y catedráticos para docencia en Medicina en el Hospital de A Coruña fuesen de la UDC, lamentablemente eso se rompió y estamos en la situación actual», relata Abalde, que hace hincapié en la «necesidad de médicos» que hay en la actualidad y que eso desemboca en que o se cumple el convenio o las universidades «mueven ficha». «La Universidade de Santiago solo utilizó el acuerdo para perpetuar la situación en la que es la única que imparte Medicina», resume Abalde, que pide a la Xunta que «vele» por que se cumpla ese convenio.

Sobre si los números actuales de la UDC —tiene un desequilibrio económico de 13,1 millones de euros— pueden sostener la creación de la titulación de Medicina, Abalde tiene claro que sí, porque existen ya instalaciones para la docencia y para las prácticas. «Quiero recordar que la USC recibió una financiación extraordinaria de cinco millones de euros del Gobierno central cuando incrementó las plazas de 360 a 404», puntualiza Abalde.

Moción en el Pleno

El PSOE llevará a la sesión plenaria de este mes una moción para pedir el apoyo de los demás grupos de la Corporación municipal a la creación de la titulación de Medicina en la Universidade da Coruña, toda vez que el convenio en el que se garantizaba que los estudiantes de cuarto, quinto y sexto que se formasen en el Chuac recibirían docencia de profesores de la UDC no se ha cumplido. Con esta moción, el PSOE muestra su apoyo a la hoja de ruta del rector, que pedirá la titulación para el curso 2027-2028.

Esta propuesta llegó en un contexto en el que Hospitales de Madrid (HM) estaba comprando varios centros en Galicia, entre ellos, el Modelo y el Belén. «La idea era que esos hospitales fuesen universitarios privados y se crease una facultad de Medicina privada que se adscribía a la UDC, que era un modelo que ya tenía HM con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid», explica Armesto, que invita a las partes a retrotraerse a 2015 para desarrollar el convenio firmado y pide «generosidad a la Universidade de Santiago».

La UDC rechazó la creación de un centro privado adscrito para impartir la titulación

En 2015, cuando Xosé Luís Armesto accedió al Rectorado de la UDC, había una gran «demanda social» tanto para formarse en Medicina como necesidad de profesionales sanitarios. «Durante mi mandato, Hospitales de Madrid me puso sobre la mesa la creación de una facultad privada de Medicina en la ciudad de A Coruña, adscrita a la UDC. A mí no me pareció la mejor opción, porque soy un defensor de la Universidad pública y de la igualdad de oportunidades, por eso optamos por la cooperación. Que las tres universidades cooperásemos, así como los hospitales, que siempre estuvieron por la labor de hacerlo, es la mejor opción», defiende Armesto.

«Para hacer lo que ahora pretende el Sergas, no es necesario el acuerdo con las universidades, porque impartir docencia en los hospitales del Sergas es solo cosa del Sergas», puntualiza, pero el convenio recogía que se contaría con el profesorado de A Coruña y de Vigo.