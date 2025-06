Fillas de Casandra presentará o seu novo EP, Hibernarse, o 28 de xuño na Seoane

Fillas de Casandra presentarán o seu novo EP, Hibernarse, na Fundación Luis Seoane en A Coruña, o próximo 28 de xuño, ás 20.00 horas. O acto está organizado pola Fnac dentro da súa iniciativa Noite no museo.

Na presentación do novo disco do grupo formado por María SOA e Sara Faro, as cantareiras actuarán tocando catro temas deste EP —feito a man, arderse, quebrantarse e hibernarse— e explicarán a o significado de Hibernarse a todo o público, que terá a oportunidade de falar con elas. Hibernarse é un proxecto multiformato, que engloba o EP, videofilme, un fanzine… ata unha colección de xoias creada por Toda Frágil, no que Fillas de Casandra revalorizan os procesos creativos e artesanais.

Quen queira acudir a presentación, pode conseguir as invitacións nas tendas de Fnac de A Coruña. A cadena e as artistas, a través das súas redes sociais, informarán proximamente de como acadalas . As persoas que comprasen o pack do vinilo e o fanzine de Hibernarse na preventa, teñen a opción de acceder a esta presentación. Quen non poida acudir a cita na cidade coruñesa, ten a oportunidade de vela mesma presentación o venres 27 no MARCO de Vigo.