Premio nacional para un modelo del CITIC que hace las recomendaciones digitales más comprensibles y ecológicas

Un grupo de investigadores e investigadoras del CITIC de la Universidade da Coruña, ha desarrollado BRIE, un modelo que utiliza imágenes seleccionadas de forma inteligente para explicar las recomendaciones digitales que recibimos por parte de los algoritmos, ayudando a entender mejor sus sugerencias y, al mismo, reduciendo su consumo energético.

El trabajo ha sido reconocido recientemente con el Premio a la Mejor Publicación Científica en Sistemas de Recomendación 2023-2024, concedido por la Red Española de Investigación en Sistemas de Recomendación (ELIGE-IA), que reúne a los principales expertos nacionales en esta área. Este reconocimiento destaca el trabajo más relevante a nivel nacional en este ámbito durante el período 2023–2024.

El artículo premiado, publicado en la revista Information Fusion, se titula “Sustainable transparency on recommender systems: Bayesian ranking of images for explainability” y es obra de los investigadores del CITIC Jorge Paz Ruza, Amparo Alonso Betanzos, Bertha Guijarro Berdiñas, Brais Cancela Barizo y Carlos Eiras-Franco.

¿Qué son las recomendaciones digitales?

Cuando una plataforma nos sugiere una película, una canción, un producto o una publicación, está utilizando un sistema de recomendación. Estas tecnologías influyen en muchas de nuestras decisiones online: lo que vemos en Netflix, escuchamos en Spotify, compramos en Amazon o leemos en redes sociales.

Para hacer estas sugerencias, analizan nuestros gustos y hábitos con el objetivo de anticipar lo que podría interesarnos. Aunque resultan herramientas muy útiles, su funcionamiento suele ser opaco: no explican las razones detrás de sus recomendaciones, lo que puede generar desconfianza. Además, entrenar estos modelos requiere grandes cantidades de energía.