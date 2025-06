Arranca la selectividad en A Coruña: rosarios, apuntes en mano y últimas colas para ir al baño

En los momentos previos a las pruebas de acceso a la universidad los alumnos del instituto de Escolapios y Compañía de María se apelotonan para compartir los nervios antes de que arranque su examen en la Facultad de Filología, en el campus de A Zapateira.

El primero es Lengua Castellana y Literatura, seguido de Historia de España. Son dos de los pesos pesados en términos de teoría, lo que asusta a varios alumnos. “Es un día bastante intenso”, dice Ana. Ella quiere estudiar Medicina por lo que requiere una buena nota, un 13 sobre 14, señala. “No es como otros días que es mezclado teórico-práctico”. Junto con sus compañeras de la Compañía de María se confiesan nerviosas pero seguras entrando al examen. Son de las pocas sin los apuntes en mano.

Para otras, como Sara, la tensión era prácticamente la máxima posible minutos antes del examen. “Ahora mismo siento que no he estudiado nada, literalmente”, confiesa. “Pero yo confío mucho en mi mente, confío que cuando vea el papel mi se relajará y se acordará de todo. Y si no, pues no pasa nada, todo pasa por algo y hay que estar tranquila”. Ella también se juega bastante, su objetivo es alcanzar la nota de corte para Biomedicina en Barcelona, con un mínimo de un 12.

Sara también se siente algo perjudicada comparándose con los de años anteriores. “Me han dicho que tampoco es para tanto y yo pienso que una persona que ha hecho el modelo COVID no puede opinar al respecto”, dice. “A mí las preguntas competenciales me están matando”.

Y es que este año ella y sus compañeros son los primeros en hacer el nuevo modelo de selectividad. “Cada examen de cada materia serán cuatro preguntas, de las cuales, por lo menos una será de carácter competencial y las otras tres podrán o no mantener el formato tradicional con opcionalidad de respuesta”, señala la delegada del rector de la Universidad de A Coruña, Elisa Beceiro.

“Yo preferiría el otro modelo”, dice Mario, de Escolapios. “ Nuestros profes nos han dicho que tengamos cuidado que no respondamos más de la cuenta porque si no, solo nos van a contar los dos primeros”. Para él los nervios están ahí, pero “es un examen como otro cualquiera”. “Yo me autoconvenzo de que no pasa nada, que sea lo que Dios quiera”.

Confiando en la intervención divina también está Olivia, que tuvo que preguntar a los examinadores si podía tener consigo su rosario durante el examen. “Me dijeron que mientras no fueses electrónico que no tenía problema”, indica. “Me siento protegida porque me siento más segura con él”.