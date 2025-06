A Coruña se calza las zapatillas contra el cáncer: «Caminando juntos somos más fuertes»

«Cuando caminamos juntos somos más fuertes», proclamó el presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Manuel Aguilar, durante la presentación de la XII Andaina A Coruña en Marcha Contra o Cancro, una «cita imprescindible» que, este domingo, 8 de junio, volverá a «llenar de verde las calles de la ciudad» y a «demostrar, una vez más, que la solidaridad no entiende de edades, ni de condiciones, ni de distancias».

«La investigación es el camino que nos llevará a lograr nuestro gran objetivo: que, en 2030, podamos alcanzar una tasa de supervivencia del 70%. Este es nuestro reto y, lo que recaudemos en el evento de este domingo, ayudará a que estemos un poquito más cerca de conseguirlo», resaltó Aguilar, antes de manifestar un «agradecimiento especial» a «los voluntarios y socios de la AECC, el alma» de la asociación. «Sin las personas voluntarias, esta andaina, y todas las actividades que realizamos, no existirían», subrayó.

«El año pasado, gracias a esta andaina, y a las que se realizan en la provincia; gracias al apoyo de nuestros 20.000 socios en toda A Coruña; a los eventos solidarios que impulsan nuestras juntas locales en 45 concellos; a las donaciones, y a las aportaciones, pudimos destinar en esta provincia 2,25 millones de euros a proyectos de investigación», reivindicó el presidente de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña.

«También acompañamos, no solo investigamos —prosiguió—. Los euros que recaudamos nos permiten seguir ofreciendo servicios gratuitos a pacientes y familias: atención psicológica, fisioterapia, logopedia, nutrición...», expuso Aguilar, quien destacó que, «el año pasado, más de 2.500 personas se beneficiaron de estos programas» en la provincia coruñesa. «Y detrás de cada una de esas 2.500 personas, hay un nombre, una familia, que ha encontrado apoyo en esos momentos tan difíciles de la vida. Por eso, esta andaina es mucho más que una marcha. Es una declaración de intenciones. Un gesto colectivo que dice: ‘Estamos aquí. Caminamos contigo. No estás solo’. Es una celebración, pero también un compromiso con la vida, con la dignidad y con la equidad», señaló, antes de recordar que «las inscripciones están abiertas», por tanto, «quien quiera sumarse, todavía está a tiempo».

Inscripciones

«Se puede hacer a través de la web corunaenmarcha.com en la sede de nuestra asociación (calle Real, 1, 1º) o en El Corte Inglés de Ramón y Cajal (en la 5ª planta, sección de Deportes). El mismo día de la andaina, hasta media hora antes, quien quiera inscribirse, también puede hacerlo. El precio son 10 euros para adultos, y 5 euros para niños de hasta 12 años. Además, si alguien no puede asistir, pero desea colaborar, puede hacerlo adquiriendo un ‘Dorsal 0’, disponible en la web de la asociación; a través de un Bizum (en el 06505, con el concepto “CONTRAELCANCER A CORUÑA”); o mediante una transferencia bancaria (en la cuenta del Banco Santander con IBAN ES54 0049 0007 2326 1212 4606). Ayudar no implica caminar, pero sí estar», sentenció.

A continuación, tomó la palabra la doctora Angélica Figueroa, directora del Grupo Plasticidad Epitelial y Metástasis del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic), y beneficiaria de una Ayuda AECC Innova, quien llamó la atención sobre «la enorme labor» que hace la asociación» para «respaldar la investigación». «Se apoyan proyectos muy importantes, valorados con muchísima excelencia», remarcó la doctora Figueroa.

«El nuestro —continuó—, está especializado en cáncer de colon, pero hay otros. Además, la AECC apoya, también, a los investigadores jóvenes, para poder llevar a cabo sus tesis doctorales y su labor de investigación clínica», hizo hincapié la científica del Inibic, antes de revelar que lleva «muchísimos años participando en la andaina», de ahí que anime «a toda la ciudadanía a tomar parte» también, porque «es muy emotiva y, a la vez, alegre»: «Es un día de esperanza».

A la «esperanza» aludió, también, ya fuera de los focos, Alla Kurkina, de 49 años, diagnosticada de cáncer «en febrero de 2024», y «beneficiaria de la AECC, desde hace un año». «Conocía la asociación a través de mi marido, porque era paciente de cáncer desde hacía cuatro años. Cuando me tocó a mí, me dijo: ‘Vete para allá’. Yo sabía que no me hacía falta en aquel momento, pero quería conocer qué servicios ofrecen y, al final, fui beneficiaria de muchos de ellos porque, con el tiempo, ya me hacía falta apoyo psicológico, y allí me lo dieron. También, muchos cursos, que son gratuitos. Por ejemplo, para mejorar la memoria después de la quimioterapia, fisioterapia, clases de yoga especializado en cáncer… Para gestionar el miedo a la recaída, algo muy necesario puesto que, al finalizar el proceso, todos tenemos incertidumbre acerca de qué nos va a pasar...», explicó Alla, quien destacó que, en la AECC, conoció, también, «a muchas compañeras».

«Entre nosotras, podemos hablar de lo mismo. Sabemos qué es lo que nos pasa. Y siempre, siempre, siempre, con el apoyo psicológico de la AECC», reiteró, antes de subrayar que «todos los servicios» que ofrece la asociación son «gratuitos», gracias a actividades «como la andaina de este domingo», que contribuye, también, a «dar visibilidad» a los pacientes oncológicos. «Y que hace falta investigar más, apoyar más. No solo a los pacientes; también, a sus familiares, amigos... Y dar las gracias, porque la esperanza de vida sube, y los pacientes tenemos vida por delante. Yo sé que tengo la vida por delante gracias a los médicos, y a la ciencia», recalcó.

Voluntariado

Junto a ella, Pilar Grandal, voluntaria de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña, «desde hace unos cinco años, o algo más», se autodefinió como «una voluntaria atípica». «Ni he sido paciente oncológica, ni tengo familiares ni amigos que hayan pasado por ahí. Elegí hacerme voluntaria de la AECC porque es una asociación tan transparente, tan honesta y que, además, funciona tan bien... Lo vemos aquí, ¿no? Es una cosa tan palpable, que ayuda a tanta gente... Todo el mundo la conoce. Pensar que eres un eslabón de esta cadena tan importante, y de todo lo que hace, ya no solo con los pacientes y sus familias (que es todo gratuito), sino también con la investigación...», reflexionó, antes de especificar que, en su caso concreto, colabora «con las campañas que hacen, todos los años, de información, recogida de fondos, venta de lotería...», señaló Pilar, quien reivindicó «el importante papel de los voluntarios», también, «en las andainas», como la de este domingo, en la que hay implicados «más de 50 voluntarios, el propio día de la carrera, y antes». «Es algo que sientes que te llena muchísimo. Además, conoces a gente que tiene las mismas inquietudes, y te hace sentir increíble», concluyó.