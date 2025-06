Melody anuncia concierto en A Coruña

Después de todas las polémicas en las que se ha visto envuelta tras su paso por Eurovisión, Melody se ha sentado esta noche en el plató de 'El Hormiguero' con Pablo Motos y, además de hablar de su situación actual, ha aprovechado para promocionar la gira Diva Tour. Entre las plazas anunciadas, está A Coruña.

La fecha elegida para el concierto, según la información ofrecida durante el programa de Antena 3, es el 16 de agosto. Lo que no ha hecho público es el lugar exacto donde se realizará el espectáculo, por lo que también podría celebrarse en otra localidad de la provincia.

Tras plantar a La Revuelta, la artista sevillana habló con Pablo Motos de su desaparición y su antepenúltimo puesto en Eurovisión. "Quería irme a mi casa porque hacía muchas semanas que no veía a mi hijo", explicaba la artista sobre su vuelta a España después del festival y aclaraba que "en ningún momento he llegado a mi casa pensando que hemos perdido porque me ha ganado el corazón de gente que no me conocía".