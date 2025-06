Pachá desaparece de A Coruña con el proyecto de As Xubias por definir

La antigua discoteca Pachá ya es historia. El Ayuntamiento dio el pasado mes de febrero la licencia al fondo de inversión luxemburgués Ginkgo Advisor para demoler este edificio y otros cinco contiguos en As Xubias de Arriba. La empresa Resigal se encargó de la demolición, que finalizó hace unos días.

El siguiente paso será la redacción del proyecto urbanístico que sigue sin definirse. Este saldrá de un plan especial que el fondo de inversión ha encargado al prestigioso arquitecto David Chipperfield junto a cinco estudios de arquitectura de la ciudad.

Una vez este esté listo, deberá someterse a votación en el pleno municipal. Todo hace indicar que la oposición votará en contra, ya que el pasado mes de septiembre, el PP apoyó al BNG en una moción que abogaba por «suspender» el convenio que ha firmado el Ayuntamiento y Ginko. La moción reclamaba «impulsar» la tramitación de la modificación del plan general para el entorno de la ría en su conjunto.

El convenio firmado no establece cuántos metros podrá construir el fondo inversor. La previsión era concentrar la edificación residencial en la zona de la antigua discoteca y en el esqueleto de As Xubias de Arriba. La discrepancia se produce por el número de viviendas que se pueden construir, ya que al no aprobarse el cambio urbanístico propuesto en 2022, se pueden levantar más de 630, aunque se revisará según el acuerdo.