La Xunta propone recuperar los murales de Lugrís y exponerlos en Olmos

Xunta y Concello han asistido esta mañana a la primera reunión de la mesa de diálogo para decidir el futuro de los frescos que Urbano Lugrís pintó en el restaurante Fornos, en cumplimiento de la proposición no de ley aprobada en el Parlamento galego a finales de abril. A esta reunión, aunque estaba invitada, no asistió la Diputación. El conselleiro de Cultura, José López Campos, ha avanzado que el informe sobre el estado de los frescos ha analizado y cuantificado las dos opciones posibles: que las pinturas se queden donde están o que sean trasladadas.

La posibilidad de que sean retirados de sus paredes no es la más favorable, ya que, económicamente requiere una inversión de unos 1,2 millones de euros a mayores del traslado de los murales a otra ubicación. "Esta opción está desaconsejada técnicamente, no es la mas viable, y, por su situación actual requeriría no solo la retirada de las obras sino también retirar parte de la estructura y sería muy costoso y habría que hacerlo por fases", ha detallado López Campos.

La opción de acondicionarlos tiene una valoración de unos "150.000 euros", que sería el coste de la recuperación de los murales y, además, unos 400.000 euros más para recuperar el lugar y musealizarlo. Esta alternativa, que es la que la Xunta defiende, requiere, además, llegar a un acuerdo con los actuales propietarios del edifico para comprarles el bajo, toda vez que la Xunta adquirió por 36.000 euros las pinturas, pero no las paredes en las que fueron creadas. "Es la más viable y está alinieada con la estrategia del Concello", ha destacado López Campos, que cree que el entendimiento con los propietarios no tardará, porque son conocedores del gran valor de las pinturas de Lugrís. "No se va a dilatar mucho en el tiempo. Tenemos mucho avanzado y llevamos trabajando en esto un año", ha senteciado el conselleiro.

"Hay buena disposición, aunque todavía no hemos hablado de cifras concretas", ha dicho López Campos. En la compra de los murales y en los estudios técnicos incluso en unas tareas para acondicionar los murales, la Xunta ha invertido, según ha adelantado López Campos, unos 90.000 euros. La compra de todo el edificio no está ahora encima de la mesa, ya que los propietarios tienen un proceso de rehabilitación en marcha (se ha sometido ya a la comisión de aplicación del Pepri, aunque el Concello le ha requerido cambios) y la mesa de diálogo plantea que sean las tres administraciones participen en la decisión que se tome sobre estos frescos.

"El informe técnico preliminar habla de 150.000 euros para mantener el policromado de las pinturas y después se necesitarían obras de acondicionamiento del local, estaríamos hablando de entre 380.000 y 400.000 euros para la musealización de este local de unos 200 metros cuadrados", ha explicado el conselleiro. Sobre cuáles serán los plazos, López Campos ha explicado a preguntas de este diario que "con permiso de la propiedad" podrían actuar para recuperar los murales "sin tener que llegar a ningún tipo de acuerdo" sobre la titularidad del bajo. "Otra cosa es que persistan los problemas estructurales del edificio, que puede pasar, que el arreglo de las cubiertas y de las humedades no se ejecuten y que la Xunta pueda hacer las obras de mantenimiento de los murales y que después, no se hagan el resto de las obras que garanticen su buen estado", ha remarcado, aunque cree que habrá "acuerdo".

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, ha asegurado que, en esta primera reunión, ha acudido a "escuchar" a la Xunta para ver qué alternativas hay para mantener los murales en la ciudad. Sobre si el Concello tiene un presupuesto concreto para esta actuación, Castro ha dicho que tendrán que "valorar las alternativas" y que espara que sean "tres administraciones" y no solo dos.