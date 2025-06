La alcaldesa de A Coruña prevé que la Justicia deje construir en el solar de A Maestranza y avanza fecha para la obra

La Junta de Gobierno Local dio este miércoles licencia a la constructora Lipromo para levantar un edificio de 56 viviendas en una de las fincas que compró a Defensa en A Maestranza, la más cercana al cuartel de Atocha. La licencia no se activará hasta que se resuelva un recurso de Defensa do Común contra un documento previo presentado por la empresa, el estudio de detalle, pero la regidora indicó que «calculamos que, a la vuelta del verano, estará resuelto el tema judicial, y, por lo tanto, [los promotores] podrán comenzar la construcción del edificio», dando por hecho que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fallará en contra de la demanda.

Rey justificó la concesión de la licencia señalando que la Justicia no ha suspendido el proceso, y afirmando que Lipromo «cumple con el estudio de detalle y con todas las normativas». La licencia no tendrá eficacia hasta que se resuelva el recurso, y, añadió la alcaldesa, tiene una «eficacia diferida» hasta que la promotora presente otro documento, el proyecto de ejecución, algo que no van a hacer hasta que acabe el juicio. Según aclaró, desde la empresa «se comprometieron» a no hacerlo.

El estudio de detalle se aprobó con voto favorable de PP y PSOE, y el Gobierno local defendió que el proyecto tenía visto bueno de Patrimonio y de Costas. Además, el Ayuntamiento defendió que su decisión buscaba ofrecer «seguridad jurídica» a los promotores y aumentar el parque de viviendas.

Pero Defensa do Común abrió un proceso contencioso-administrativo, afirmando que el estudio de detalle vulneraba la normativa urbanística y afectaba a un bien arqueológico, el sistema defensivo de la Ciudad Vieja. El colectivo defiende que las fincas de Defensa fueron cedidos al Estado para crear las murallas, y que deben volver al patrimonio municipal y convertirse en zonas públicas. Activar la licencia, para Defensa do Común, es una «irresponsabilidad que podría desembocar en graves consecuencias económicas para los intereses municipales».

Defensa tenía originalmente tres parcelas en la zona de A Maestranza, y vendió dos a Lipromo en 2019. La promotora pretendía construir más de 150 viviendas en ambas, pero en se encontraron restos arqueológicos. Lipromo cambió sus planes, presentando un estudio de detalle para construir solo en una de ella, en la que no se han hallado elementos a proteger. Proyecta un edificio de bajo y cinco plantas situado en la finca en forma de Z que se encuentra entre la avenida del Metrosidero y la Residencia Militar de Atocha: tendría 56 pisos, 69 plazas de garaje y locales comerciales. En la tercera parcela, el Estado anunció en 2023 que construiría 77 pisos públicos, aunque no se ha llegado a concretar.

