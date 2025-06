Aprobada inicialmente la ordenanza de la tasa turística de A Coruña

Los votos a favor del PSOE y el BNG han dado luz verde a la aprobación inicial de la ordenanza que implantará la tasa turística en la ciudad. El PP se ha posicionado en contra de la norma al entender que "no se dan las circunstancias" para aplicar este recargo a los visitantes.

El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, ha defendido que el texto puede ser modificado todavía hasta su aprobación definitiva para "mejorarlo" y ha retado a cualquiera que quiera afirmar que la entrada en vigor de esta tasa vaya a hacer descender las visitas a la ciudad, al entender que "nadie va a dejar de visitar la ciudad por un euro". En el mismo sentido se ha posicionado el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, que ha argumentado que los precios que impone la ordenanza son "módicos", toda vez que se mueven en un rango de entre un euro y 2,5 por día.

En directo: pleno en A Coruña / RAC

El portavoz del Grupo Municipal del PP, Miguel Lorenzo, ha lamentado que A Coruña imponga esta tasa al entender que no es necesaria en la ciudad y que este recargo pueda derivar en que el turismo de cruceros, por ejemplo, deje de elegir A Coruña como puerto de atraque para evitar el pago de esta tasa. "No existe presión turística, no se la inventen", ha llegado a decir en su intervención y ha augurado que se podrá perder turismo que llega a la ciudad a visitar exposiciones como las promovidas por la Fundación Marta Ortega Pérez y que hace noche en A Coruña, así como que se abriría la puerta al "turismo low-cost", al entender que, si los turistas tienen que pagar la tasa tendrán que quitarse de otros gastos que ahora hacen, como dormir en hoteles o comer en bares y restaurantes.

Lage Tuñas ha defendido que es una norma "justa y sostenible", ya que, si bien impone un recargo a los visitantes para hacer frente al sobrecoste que supone su presencia en los servicios públicos, como puede ser la limpieza o la recogida de la basura, exime de su pago a muchos casos como, por ejemplo, a aquellos que lleguen a la ciudad por motivos sanitarios, a los menores no emancipados y a deportistas federados o personas con discapacidad superior al 65%.

En su intervención Lage Tuñas anunció también que, "en los próximos 40 o 50 días" se convocará la plaza para cubrir la gerencia del Consorcio de Turismo, que está vacante desde hace más de un año, cuando dimitió Moisés Jorge Naranjo.

Sobre la aplicación de la tasa turística a los cruceristas, el portavoz municipal aseguró que estarán exentos de pago hasta el 1 de enero de 2026, porque cuando los viajeros compraron sus billetes la norma no estaba en vigor.