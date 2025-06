El BNG propone sancionar a la Siepse si no toma medidas para conservar la cárcel

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, lleva al pleno de este jueves una moción para pedir al Concello que sancione a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) si no toma medidas para mantener y conservar la antigua cárcel provincial, que está muy deteriorada. «Mientras el Estado sea el titular del inmueble, tiene que cumplir con sus obligaciones de conservación y mantenimiento. No es tolerable que la cárcel se encuentre en su actual estado de degradación. A Coruña no lo puede tolerar porque estamos hablando de un edificio singular que se encuentra en el entorno de un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad, la Torre de Hércules», manifestó.