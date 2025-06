El Concello de A Coruña niega derechos adquiridos a pisos turísticos: o habilitación o cierre

Los propietarios que abren viviendas de uso turístico en Galicia tienen que inscribirlas en el registro del Gobierno gallego. El Ayuntamiento pidió a la Xunta que no diese de alta las solicitudes que no cumplan con el Plan General de Ordenación Municipal (con carácter general, los pisos que no estén en bajos, primeros pisos o edificios exclusivos), pero el Ejecutivo autonómico afirmó que no lo haría de oficio, sino que le comunicaría cada procedimiento de apertura al Ayuntamiento para que pudiera oponerse. De acuerdo con fuentes de Turismo de Galicia, órgano encargado del proceso, los procedimientos de inscripción «se están comunicando al Concello de A Coruña del mismo modo que se hace con el resto de Gobiernos locales» de la comunidad, pero «hasta el momento no se opuso a ningún procedimiento de alta». Hasta el momento, afirma Turismo, el Ayuntamiento «solo comunicó dos resoluciones que instaban a dar de baja dos viviendas», y la Xunta «ya procedió a hacerlo». Según señalaron a este diario fuentes municipales la semana pasada, se abrieron 23 expedientes contra viviendas de uso turístico, de los que 17 están relativamente avanzados, y siete tienen resolución de cese de actividad.