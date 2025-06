A Coruña se acerca al verano con fiestas patronales en los barrios

Llega junio y con él llegan las fiestas patronales de verano a los barrios de A Coruña. El primero en celebrarlas será Mesoiro y Vío, que comenzará este sábado sus celebraciones de San José. Durante la tarde del sábado habrá juegos infantiles y la actuación del Mago Rafa. Además, desde la Asociación de Vecinos se organiza una pulpada y churrascada que comenzará a las 20:30 horas y contará con las actuaciones musicales a cargo de Boreal y el Dúo Musical Galán.

Además, este fin de semana también comienza Foliagra, fiesta del Agra do Orzán organizada por la asociación vecinal y que se prolongará hasta el último domingo de junio con actividades para todas las edades. Este sábado tendrá pasacalles a cargo de Santaia en la plaza de As Conchiñas y cantos de taberna de los grupos Cantareiros do Naval, Parabéns, Raíñas ao lado de... y Vento Mareiro. Serán en los bares O Chipirón, Órdenes, Vecino y Bendito Café desde las 19:30 horas.

Ya el próximo fin de semana la asociación vecinal "Os nosos lares" de Palavea organiza sus tradicionales fiestas por San Antonio y Santa Cristina. The Muppets, Pili Pampín y DJ Male pondrán la nota musical del sábado 14 y Mr. Kamándula y Orquesta Sinfonía actuarán el domingo 15. Además, durante todo el fin de semana habrá muchas otras actividades durante la mañana y la tarde dirigidas a todo tipo de públicos.