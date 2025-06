El Estado da luz verde al derribo del muro del parque del Observatorio dos años después de la promesa a los vecinos

Tras dos años de retraso, el Estado ha dado luz verde a la cesión del parque del Observatorio, la zona verde del Agra do Orzán que los vecinos llevan décadas reclamando para la ciudadanía y donde está instalado el observatorio de la agencia de meteorología Aemet. En marzo de 2023, a dos meses de las elecciones, pareció que sus esperanzas se iban a cumplir, cuando el Concello y la agencia estatal firmaron un protocolo para que la ciudadanía disfrutase de 5.000 metros cuadrados de verde, pero la transferencia se demoró hasta ahora. En el pleno de este jueves, el portavoz municipal, José Manuel Lage, señaló que el Estado ha autorizado la concesión demanial de los terrenos, en un texto firmado por la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. "En este mandato los vecinos dispondrán de un parque", indicó Lage, que señaló que el primer paso será derribar los muros separatorios de la zona vede, y, en el próximo trimestre, preparar el proyecto y su salida a concurso.

El BNG presentó una moción, aprobada por unanimidad, instando al Gobierno local a cumplir antes de final de año con "lo anunciado y prometido", derribando los muros de las calles Canceliña y Páramo y abriendo a la ciudadanía "los 5.000 metros cuadrados del parque del Observatorio". El grupo ya había presentado otra que se aprobó en junio de 2022 pidiendo convertir la zona en un "parque público libre de nuevas edificaciones". La edil nacionalista Mercedes Queixas señaló que el Agra do Orzán es el barrio "más denso de Galicia", y uno de los más concentrados de Europa, con "multitud de problemas" por la falta de espacio público, calificando de "reiterado incumplimiento" del Gobierno local la falta de apertura del parque, que, recordó, estaba en los pactos para investirla en 2019 y 2023. En cuanto al anuncio de un "acuerdo inminente" en marzo de 2023 con Aemet, Queixas señaló que fueron "palabras que se llevó el viento".

Recreación virtual del parque realizada en 2023 / LOC

El edil popular Roberto García insistió en que "la promesa electoral no vale de nada", y que, tras seis años de Inés Rey como alcaldesa, y cinco iniciativas plenarias en este sentido, "a día de hoy no hay ningún parque". "Todo lo que han puesto por escrito" desde el Gobierno local con el Bloque, afirmó, "no lo han cumplido", e indicó que el parque del Observatorio estaba en el programa electoral socialista. También reclamó otras promesas como el Parque do Vixía o la base náutica de Oza.

Lage felicitó a los vecinos del Agra do Orzán por "mantener la lucha viva" para que se abra el parque, indicando que los llevan pidiendo desde hace años, y que los Ejecutivos municipales del PP y Marea Atlántica también afirmaron que iban a abrir el parque, pero la concesión no se logró "hasta el día de hoy".