Visto bueno inicial del pleno a la ordenanza de playas de A Coruña, con el PP y BNG pidiendo más áreas para perros

El pleno municipal aprobó este jueves, de manera inicial y con voto favorable de PSOE y BNG y en contra del PP, la primera ordenanza de playas de A Coruña, que incluye normas como prohibir el uso de altavoces que molesten al resto de usuarios y el juego con pelotas o con palas a menos de diez metros de otras personas. El acceso con animales domésticos (salvo en la playa de Bens), se prohibe entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, con multas de hasta 750 euros. La venta ambulante, acampar y hacer hogueras (aunque San Juan es una excepción) queda prohibido. Tras los trámites de alegaciones, la norma todavía deberá volver a pleno para recibir el visto bueno definitivo. El PP reclamó que la normativa incluya un mayor "compromiso" para dar accesibliidad, y tanto ese grupo como el BNG reclamaron añadir, de cara a la autorización definitiva, un mayor acceso para los perros. El Bloque pidió también instalar más aseos.

El edil popular José Ramón Amado lamentó que no se se invitase a participar al PP en el proceso para hacer esta normativa, que "no va a poder ser implantada este año". La ordenanza, afirmó, es un "copia y pega" de otras, sin aludir a las características concretas de la ciudad, y echó de menos un "compromiso normativo explícito con las personas con discapacidad", con un apartado relativo a la accesibilidad que incluya mejoras como itinerarios accesibles. También pidió que el Ayuntamiento establezca puntos de información "permanentes" en las playas, no solo en épocas estivales. En cuanto a la presencia de animales, pidió una "reflexión profunda", afirmando que el acceso es "insuficiente", proponiendo designar áreas de esparcimiento canino. "No limiten la limpieza a la época estival", añadió.

El portavoz municipal, Francisco Jorquera, señaló que la ordenanza, en el mejor de los casos, no tendrá efecto hasta estar "muy avanzada" la temporada de playas de este año, ya que debe pasar por paso de alegaciones, obtener aprobación definitiva y entrar en vigor. Las normas que incluye, señaló, son cuestiones de "sentido común", por lo que señaló que votaría en contra, pero reclamó al Gobierno local que saque del "abandono" los Arcados de Riazor o la finca de los Mariño. Al tiempo, propuso que el parque de Bens deje de albergar festivales de música electrónica, y reclamó "instalar más baños" para el aseo de los usuarios. Con respecto a los perros, recordó que "hay una sola playa canina", la de Bens, con "grandes carencias", alejada de la ciudad y problemas de seguridad o , por lo que pidió "adecentar" el arenal o permitir perros en verano en otras playas aprovechando franjas horarias con poca presencia de bañistas.

La concejala responsable de Medio Ambiente, Yoya Neira, defendió que la ordenanza permitirá el uso "racional y sostenible" de los arenales, fomentando la "convivencia" y la "protección del medio ambiente", y que sus 35 artículos cubren las normas de convivencia en Riazor-Orzán, San Amaro, Oza y la cala de Bens, excluyendo arenales más pequeños, mientras que los del entorno de la Torre están vinculadas a su plan específico. Admitió que "vamos tarde" para aplicar la ordenanza este verano, aunque recordó que se aplicará también en otras temporadas, y expresó su disposición a incluir aportaciones de la oposición. En caunto a los Arcados de Riazor, afirmó que ya tienen licencias para la rehabilitación. Sobre el acceso a los perros, señaló que se debe hacer una "reflexión" y convivir los derechos de dueños de canes y el resto de los vecinos.

De acuerdo con el texto actual de la norma, el Ayuntamiento considerará una falta leve, con sanciones hasta 750 euros, infracciones que afecten al cuidado de la playa, como deshacerse de residuos arrojándolos al agua o a la arena, o abandonar restos de utensilios de pesca como cebos y anzuelos. En el mismo rango está «la evacuación fisiológica en el mar, en la playa y en su contorno inmediato», es decir, orinar en estas zonas públicas. El uso de bombonas de gas, bengalas o hacer hogueras podría acarrear sanciones de un máximo de 1.500 euros, y también se sanciona el uso indebido o estropear las duchas, lavapiés y contenedores. Las faltas muy graves, conllevan una sanción de 1.501 a 3.000 euros, incluyen acciones que pongan en peligro a perosnas, como la circulación de embarcaciones por zonas de baño o depositar materiales que produzcan contaminación o accidentes, así como obstruir gravemente el trabajo de socorristas.