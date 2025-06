La concesionaria del ‘parking’ de los Cantones recurre la reforma

La empresa Apaga S.A., concesionaria del aparcamiento de los Cantones, presentó un recurso contra la aprobación del proyecto de remodelación de la zona. La Junta de Gobierno local aprobó esta semana el personamiento del Concello en este recurso.

El proyecto de los Cantones es la gran obra de este mandato. La intervención, con un presupuesto de ocho millones de euros, tiene como objetivo remodelar y ampliar los espacios peatonales entre Juana de Vega y la sede de la Autoridad Portuaria. Cuando el Concello presentó y detalló el proyecto, la empresa lo cuestionó. No dijo que estaba en contra de la actuación, que considera beneficiosa para la ciudad, pero sí de que se haga en los términos en los que está proyectada, al entender que va a eliminar plazas subterráneas y que se incrementará el tráfico en la zona.

El Ayuntamiento, que ya ha iniciado los trabajos, prevé ampliar el carril bici que rodea los jardines de Méndez Núñez, que pasará a ser bidireccional, y se conectará con el nuevo recorrido que se habilitó entre rúa Nueva y el paseo marítimo del Orzán. También planea peatonalizar Entrejardines para volver a unir los jardines de Méndez Núñez y dar continuidad peatonal entre los espacios naturales. Una actuación que se enmarca en el plan de recuperación de los vínculos con el puerto.

Al conocer el rechazo de la concesionaria del parking, el Concello entregó las alegaciones a la empresa Eptisa, encargada de la redacción del proyecto de reforma de los Cantones, para que diese respuesta a las consideraciones que Apaga S.A. hacía sobre la obra.

En este informe indicaba que la concesionaria estaba obviando en sus cálculos que no solo estará abierta la salida de Sánchez Bregua, sino también la de Correos, de modo que estima que algunos de los vehículos que actualmente salen por el Cantón Grande (el 30% del total) giran a la derecha en Juana de Vega, por lo que «parece razonable pensar» que alguno de esos automóviles optará por salir por Correos para poder circular por Juana de Vega desde la avenida do Porto y plaza de Ourense.

Eptisa hizo hincapié también en que la empresa hace sus cálculos tomando como base «las dos semanas de mayor actividad» en el parking, por lo que sus estimaciones no le parecen «razonables». Para la concesionaria, no obstante, estas aclaraciones no fueron suficientes y llevó el recurso a los juzgados, donde deberá resolverse.

Obras en marcha

La reforma de los Cantones, con un plazo de ejecución de 20 meses, arrancó el pasado marzo y ya ha completado una de las fases en la Marina, donde se renovó el pavimento. Todavía hay vallas en la zona de Correos y el teatro Colón. Los trabajos seguirán por la acera que va hasta Entrejardines. Además de la colocación de mobiliario, jardinería y alumbrado, esta reforma habilitará nuevos accesos al parking y cerrará algunas entradas actuales. No se hace toda la actuación a la vez para evitar paralizar la zona y mantener así la circulación de coches y peatones.

