Fallece Rubén Alexandre, activista incansable

A Rubén Alexandre era fácil encontrarle con una sonrisa en los labios y un cigarro en la mano. Con paciencia, con mucha paciencia, contestaba dudas, desmontaba bulos y luchaba para hacer de esta una ciudad mejor. Esta semana falleció después de una vida corta pero intensa, en la que trabajó en el Sex Point, del Comité Antisida de A Coruña, escribió, investigó e hizo divulgación y mucha formación para que los prejuicios no encontrasen cabida a su alrededor.

Este martes, 10 de junio, a las 20.00 horas, en la fuente de los Surfistas, sus compañeros del Sex Point han convocado una vigilia para todas aquellas personas que quieran compartir su dolor. Podrán acudir con una vela para recordarle.

"Rubén Alexandre loitaba cun sorriso, co corazón aberto e a bandeira do amor como estandarte", dicen de él sus compañeros y le definen como "luz" para muchas personas que recorrían el camino de la "diversidad y la libertad". Le recordarán como una voz que no se apaga, porque su lucha sigue vigente . "Rubén era amor, loita e verdade", dice la convocatoria de la vigilia.

También Marea Atlántica ha querido recordar a Ruby. Lo ha hecho en redes sociales, con una imagen suya en una manifestación, pidiendo Justicia para Samuel.