Orgullo coruñés a través do deserto

O cinema dos Cantones converteuse onte no epicentro do sétima arte nacional. A sala coruñesa acolleu a estrea de Sirat, unha das grandes triunfadoras do Festival de Cannes. O director da cinta, Oliver Laxe, acudiu á estrea acompañada do produtor Xavi Font. Ambos presentaron dúas sesións e participaron en sendos coloquios tralas proxeccións.

«Que o día da estrea oficial esteamos aquí non é casualidade. Este foi o cinema que vendeu máis entradas de O que arde (anterior película do director) e é unha mostra de gratitude», dixo Xavi Font durante a presentación da película ante o público que abarrotou a sala.

Non sería de estrañar que Los Cantones volva conseguir ser o cinema que máis entradas venda de novo, xa que as dúas proxeccións nas que interveu Laxe, colgaron o cartel de non hai billetes.

«Independentemente dos premios, o cinema é unha arte popular e a xente ten que ir ás salas», expoñía Oliver Laxe aos presentes. O cineasta estivo arroupado polos seus pais, aos que agradeceu e que levaron unha ovación do público. O seu irmán Felipe, produtor de Mimosas, segunda película de Oliver Laxe, tamén quixo darlle o seu apoio: «Está aí escondido. Vente a saudar», chanceaba o director ante as risas dos presentes.

O cineasta e o produtor chegaron ao cinema pouco antes da proxección. Alí esperábanos Jacobo Sutil, director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), e Natividad de Jesús González, deputada de Cultura da Deputación da Coruña. Ambas entidades financiaron a película, e Font e Laxe mostraron o seu agradecemento co apoio das institucións durante as súas intervencións.

«É un inmenso pracer colaborar coas nosas axudas e apostar por proxectos que cambian as nosas vidas. Sentímonos moi orgullosos do teu cinema e dese merecido premio. Tamén do cinema que non só é entretemento, que nos remove, e que fóra pensaremos e analizaremos», sinalaba a deputada de Cultura.

«A ver como estades despois da película, se tedes ganas de falar», dicía Oliver Laxe antes da proxección e entre os risos do público que enchía a sala. O director volvería dúas horas máis tarde, para participar nun coloquio sobre o filme.

Sirat narra a historia dun pai interpretado por Sergi López que chega a unha rave perdida no medio das montañas do sur de Marrocos co seu fillo pequeno. Ambos buscan a Mar, a súa filla e irmá, desaparecida hai meses nunha desas festas sen amencer.

A cinta é unha obra abafadora que deixa ao espectador no estado de transo ao que fai mención o subtítulo da película (trance en el desierto). «O cinema convídanos a outro nivel de percepción grazas ó impacto das imaxes e do son», dicía Laxe na presentación.

Sirat levou o Premio do Xurado en Cannes e o aplauso da prensa especializada. «A película quere achegarse ás novas xeracións escépticas e desencantadas», dicía o director a este medio na súa chegada tras o festival. Onte, moitos destes mozos quedaron asombrados ante unha película con selo coruñés que xa é historia do cinema.