El BNG alerta de aparcamientos indebidos en As Atochas

El BNG insta al Gobierno local a estudiar la posibilidad de instalar mecanismos disuasorios que impidan el aparcamiento indebido en la travesía de As Atochas y en el espacio existente entre esta y la travesía Fuente Seoane. «Es frecuente que esta calle esté ocupada por coches que no son de personas residentes y que dejan su coche durante horas y que cuando los residentes quieren entrar o salir de sus garajes no puedan», denuncia Avia Veira.