A Coruña mantiene el ritmo en trasplantes, con 132 desde enero tras un año de récord

A Coruña mantiene el ritmo en trasplantes de órganos sólidos, tras un año de récord. La «fotografía» de los cinco primeros meses de 2025 es prácticamente idéntica a la del mismo periodo del ejercicio anterior, cuando el Complexo Hospitalario Universitario coruñés (Chuac) pulverizó su registro anual de injertos orgánicos, al llevar a cabo 309, su mejor cifra desde que inició esas intervenciones, en 1981.

«2024 fue un año de súper récord y, en los meses que van de este 2025, estamos en unas cifras que son casi ‘clavadas’ a las del mismo periodo del ejercicio anterior. Este año, llevamos 18 donantes en el Chuac, frente a los 17 que sumamos entre enero y mayo de 2024. Y, en cuanto a número de trasplantes de órganos sólidos, llevamos 132, frente a 134», detalla Fernando Mosteiro, médico intensivista y coordinador de Trasplantes del Chuac, quien recuerda que, «en 2024», se realizaron en los quirófanos de As Xubias «50 trasplantes más» de los que se venían haciendo.

Un año "espectacular"

«Cierto es que, con el covid, hubo un descenso y, el año pasado, el rebote que tuvimos fue espectacular. Ese récord anual que conseguimos no sé si se logrará superar», reconoce el doctor Mosteiro, antes de incidir en que lo importante «no es tanto el récord» numérico de intervenciones, «sino que la actividad se realice con cierta normalidad (‘olvidémonos del covid’)», y «que los resultados sean muy buenos». «Y, afortunadamente, lo son», subraya.

«Estamos ahí, en esas cifras del 2024. No puedo decir que no vayamos a superar el acumulado anual, pero va a ser difícil. No obstante, seguimos yendo muy bien. Muy bien», hace hincapié el coordinador de Trasplantes del complejo hospitalario coruñés, coincidiendo con el Día mundial del Paciente Trasplantado, que se conmemoró ayer, dos días después del Día mundial del Donante de Órganos, que se celebra el primer miércoles de junio. Dos jornadas para reivindicar que «España es el primer país del mundo en cifras de donación y trasplante», y «todo gracias a la generosidad de su población».

El doctor Fernando Mosteiro, en el Hospital Universitario de A Coruña (Chuac). / Víctor Echave

El éxito del modelo español

«El modelo español se ha intentado copiar en otros territorios, extrapolándolo para tratar de obtener nuestros resultados, pero no se ha logrado. Hay que insistir, por tanto, en agradecer la solidaridad y la generosidad de la ciudadanía de nuestro país. Una solidaridad que se ha visto, también, en otras circunstancias, como la catástrofe del Prestige, o tras la dana de Valencia: cómo toda la población apoya, rápidamente, a esas personas que están afectadas. Esto es otro ejemplo más, que permite dar una segunda oportunidad a enfermos que lo están pasando muy mal», apunta, antes de llamar la atención sobre el hecho de que «la actividad trasplantadora es ‘todo secundaria’ a la actividad donadora».

«Si no hay donante, no hay trasplante. Lo segundo, sin lo primero, no se puede hacer. Y en eso es en lo que hay que incidir: en la gran generosidad de la población española. Las tasas de donación de Alemania, por ejemplo, son cuatro veces menores que las de España. Ellos están en torno a 12 donantes de órganos por millón de población; nosotros, en 50 por millón. Está claro que no tiene nada que ver con la formación y la cultura, ya que los ciudadanos alemanes son gente con un nivel sociocultural medio-alto. La gran diferencia radica en la forma que tenemos de vivir aquí. Y digo Alemania, por no decir cualquier otro país de nuestro entorno, puesto que España duplica las tasas de donación de la media de la Unión Europea (UE). El siguiente país que está próximo al nuestro es Italia, y no llega a los 30 donantes por millón de población», destaca el doctor Mosteiro, quien considera que, en este contexto, «el objetivo a mejorar», en el momento actual, «son las tasas de negativas familiares».

Enfermos sin otra opción

«Galicia ha sido una comunidad que, clásicamente, ha tenido unas tasas de negativas familiares mayores que la media española. Por fortuna, las campañas que se han realizado en los últimos años [especialmente, en los colegios], la difusión a través de los medios de comunicación y la labor de las asociaciones de trasplantados, han dado lugar a que la población gallega esté mejor informada, y a que las tasas de negativas familiares a donar en Galicia estén, actualmente, en la media nacional, de entre un 15-20%. Incluso, por debajo, en torno a un 14-15%. Con todo, estamos hablando de que entre 14 y 15 familias de cada cien dicen ‘no’ a la donación. Si esas familias respondieran también ‘sí’, tendríamos muchos más órganos para poder trasplantar y eso, obviamente, evitaría el fallecimiento de gente que está en lista de espera y que no se puede trasplantar porque no hay órganos suficientes. Este es el gran reto. Siempre lo ha sido, y seguirá siéndolo», recalca el coordinador de Trasplantes del complejo hospitalario coruñés, e insiste:

«El objetivo es conseguir un cero por ciento de negativas familiares a donar. Disponer de los máximos órganos posibles para poder trasplantar a todas las personas que lo necesitan porque, por desgracia, cuando alguien entra en lista de trasplante, significa que ya no hay ninguna otra opción, es decir, no existe otro tratamiento médico, quirúrgico o ningún dispositivo que se le pueda poner para ayudarle a salvar su vida».

Una actividad que "comenzó a rodar con Pepe Buitrón" El doctor Fernando Mosteiro, médico intensivista, lleva al frente de la Coordinación de Trasplantes del Chuac «desde 2017». «Terminé la especialidad en 2005 y, ya en aquel momento, comencé a trabajar en colaboración con la Coordinación de Trasplantes. Entonces, estaba al frente el doctor José García Buitrón, quien unos años después, pasó a ser el gerente del Chuac, dándole el relevo al doctor Antón Fernández, que estuvo 10 o 12 años en el cargo, hasta que pasó a ser el director asistencial del hospital y consideró que yo era la persona adecuada para ocupar su lugar», explica el doctor Mosteiro, antes de rememorar cómo, «cuando era R4 (residente de 4º año), se organizaba un curso muy amplio, en Barcelona», sobre la donación y el trasplante, «para coordinadores». «Como me gustaba tanto ese mundo, me busqué la vida para encontrar financiación para poder ir a ese curso, que tenía al doctor García Buitrón, precisamente, entre sus docentes. Cuando vio que aparecía allí un R4 de su hospital al que no conocía, me dijo: ‘¿Pero y tú por aquí?’. Se quedó ya con mi cara y, cuando terminé, me planteó la posibilidad de formar parte de la Coordinación. A mí me maravillaba ya ese mundo porque, como intensivista, veía cómo muchas personas que podían ser donantes, acababan falleciendo. También, cómo aquellas familias cuyos seres queridos acababan falleciendo y decían ‘sí’ a la donación de sus órganos, se sentían aliviadas al ver que aquella pérdida no había sido en balde», recuerda el coordinador de Trasplantes del Chuac, quien reconoce sentirse «muy satisfecho» con su trabajo, «ya no tanto por los resultados, que también», sino por «todo lo rodea a la donación y el trasplante», y reivindica, con evidente admiración y cariño: «Cuando yo empecé, ya estaba ‘rodando la bola’ que inició Pepe Buitrón. A él le pertenece el mérito de todo esto. Lo que hemos hecho Antón Fernández y yo ha sido seguir moviendo esa ‘bola’».

