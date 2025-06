«Hay biólogos o veterinarios que eligieron su profesión por mi padre»

La bióloga y divulgadora científica, Odile Rodríguez de la Fuente, visitó este viernes la ciudad para participar en el Festival Mar de Mares. La hija del legendario Félix Rodríguez de la Fuente, charló sobre la figura de su padre y también abordó la emergencia climática.

Está en el Festival Mar de Mares para hablar de su padre. ¿Cómo le influyó su figura en su carrera?

Imagínate si influyó a tantísimos niños y jóvenes de la época, que yo me he ido encontrando a lo largo de la vida con biólogos, veterinarios, ingenieros forestales, educadores ambientales... o sea, gente de todos los ámbitos que me dicen que eligieron su profesión por influencia de mi padre. Pues imagínate en mi caso. Yo, como hija suya, pues la influencia ha sido enorme.

Habla un poco de su cara más desconocida. ¿Qué cree que puede descubrir el público sobre él que no sepa?

No sé que voy a desvelar porque no sé qué me preguntarán sobre él. Lo que sí sé es que será muy espontáneo, muy cercano y que yo estoy encantada de estar en A Coruña porque siempre que he ido a Galicia en general, la recepción ha sido maravillosa. La gente es muy cariñosa, recuerdan mucho a mi padre, lo tiene todavía muy cercano y estoy encantada simplemente de compartir una hora con los asistentes y de hablar de mi padre y de hablar de temas que tengan que ver con su mensaje y su legado.

Ahora vuelven muchos programas de antaño. ¿Cree que sería posible recuperar un programa como El hombre y la Tierra?

Yo creo que es irrepetible. Hay que tener en cuenta el contexto histórico, se dieron toda una serie de circunstancias que hicieron que aquella serie entrase a formar parte de nuestro inconsciente colectivo. Es algo que ha marcado la historia de este país, que despertó la conciencia ecológica y que tantísimas familias seguían la serie y además lo veían en familia, como te digo, abuelos, padres y niños. En los años 70, los que vivieron aquella época, a muchísima gente, a cientos de miles de personas les marcó.

Otro tema que trata es la emergencia climática. ¿Qué políticas cree que son prioritarias para abordar este asunto?

Es un tema complejo que tiene muchas aristas y no debería politizarse. Yo creo que una de las matrices que da mucho miedo de tocar, pero que es clave de toda la transición, es hablar del modelo económico. Afortunadamente hay personas economistas que están empezando a llamar la atención sobre el modelo actual y cómo debería cambiar para facilitar esa transición. Yo creo que ese es uno de los temas más importantes, porque claro, esto es a escala global, porque el modelo económico actual es algo que nos atañe a todos, con lo cual es algo que va más allá de nuestras fronteras. Luego, aparte de eso, hay que buscar fórmulas para facilitar, no para que el coste de la transición resida en elevar, en hacer más caro determinadas elecciones a las que tenemos que hacer. Debería dibujarse de tal manera que fuese mucho más rentable elegir ser más sostenibles. Desafortunadamente a día de hoy, precisamente por la perversidad del modelo económico, comprar un producto que tiene un impacto enorme y que viene de la otra punta del mundo, resulta más barato que comprar uno local de cercanía y producción ecológica.

La sociedad está cada vez más concienciada, pero quizás haga falta todavía más trabajo en ese sentido. ¿Qué cree que puede ayudar a que la gente tome más conciencia de esta problemática?

Que ocupe muchísimo más protagonismo en los medios de comunicación, y ya ni te cuento los medios públicos, como Televisión Española o Radio Nacional. Debería de informarse y formar sobre el mundo en el que vivimos. Sobre aspectos biológicos, geológicos, meteorológicos, cuál ha sido y está siendo nuestro impacto sobre el entorno, cuáles son las soluciones, que hay muchísimas más de las que la gente se imagina y que se están poniendo en marcha en diferentes partes del mundo.

Mucha gente vive en entornos urbanos en la actualidad, ¿cómo es posible acercarse a la naturaleza desde este ámbito y conseguir que los más pequeños conecten con ella?

Yo creo que en nuestro país somos muy afortunados porque la gente todavía sigue teniendo pueblo. El mundo rural es esencial en precisamente no perder ese nexo de unión con la naturaleza. Recomendaría a los padres de niños buscar cualquier oportunidad para salir a la naturaleza, ya sea a nuestras playas, costas, bosques, pueblos... Tanto por ellos y por su propia salud emocional, como para evitar el estrés y la presión del día a día. La mejor manera de no perder el vínculo con la naturaleza es a través de la experiencia. Hay que dejar que los niños jueguen y se relacionen con ella.