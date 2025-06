Agra do Orzán disfruta de la música tradicional

La fiesta FoliAgra regresa nuevamente al barrio de Agra do Orzán. Durante casi todo el mes de junio, los vecinos disfrutarán de la música y el baile tradicional gallego. El evento dio el pistoletazo de salida este sábado con la celebración de una ruada del grupo Santaia que arrancó en la plaza de As Conchiñas. Por la noche, Cantareiros do Naval, Parabéns, Raíñas ao lado de... y Vento Mareiro recorrieron varios establecimientos con sus Cantos de Taberna.