Diez años del vídeo viral de la Sinfónica

El 15 de mayo de 2015, la Orquesta Sinfónica de Galicia interpretó Scheherezade, de Rimski-Kórsakov. Sentado ante los músicos, en el podio, estaba el director Leif Segerstam, con su melena blanca suelta y la batuta entre los dedos de la mano derecha. Para entonces, la Sinfónica había grabado ya varios vídeos y los había colgado en su canal de Youtube para dar a conocer el sonido de la formación.

Cuenta el jefe de prensa y comunicación, Javier Vizoso, que la intención con estos vídeos no es que se hagan virales, pero este, con el paso de los años, consiguió sobrepasar los 10,5 millones de visitas. «El director, en el momento del naufragio de los marineros, pidió a los músicos que gritasen. Eso no está en la partitura, no viene en ningún sitio, es una cosa que se le ocurrió a él para darle más dramatismo a la obra. No gritan todos, pero sí bastantes y eso llamó mucho la atención», comenta Vizoso que, aunque ha rebuscado en internet si otras orquestas habían replicado los gritos que se pudieron oír en el Palacio de la Ópera, en aquella ocasión, no ha encontrado vídeos que prueben que así ha sido. «Aquí ya se había hecho esta pieza con anterioridad y nadie había pedido eso. No sé si es algo propio de Segerstam, pero nos sorprendió a todos», confiesa Vizoso.

Este vídeo funcionaba bien y había tenido una evolución similar a la del resto del canal de 2015 a 2020, pero sus visitas se dispararon cuando TwoSet Violin, que es un dúo cómico formado por dos violinistas australianos, cogió justo el minuto 45 de la grabación, cuando el director pide a los músicos que recreen el naufragio y la agonía de su ahogamiento para cerrar un vídeo en el que habían comentado justo lo contrario, actuaciones en las que los directores gritaban a los músicos. «Eso lo viralizó porque ellos tenían muchos seguidores [4,3 millones, actualmente] y nosotros, entonces, no teníamos ni 100.000,», relata Vizoso, que apunta a que, con los datos actualizados de los diez años de vida de la grabación, el país en el que más se ha consumido esta actuación ha sido en Estados Unidos, con casi dos millones de visualizaciones, seguido de España, con algo más de 753.000 y México y Francia con más de medio millón. Según los datos de la plataforma, esta actuación —aunque no siempre entera— se ha reproducido en medio centenar de países, desde Canadá a Taiwán, pasando por Corea del Sur (221.653 visualizaciones), India, Australia y Japón (302.141). «Mucha gente va directamente a ese minuto a ver qué pasa, se puede ver en los comentarios, pero también en redes sociales.

«Es el vídeo que más ingresos nos produce, aunque no tenemos el canal monetizado de manera salvaje, los anuncios no interrumpen la música, los ponemos al principio y se pueden saltar, pero lo hacemos porque es una ayuda para seguir haciendo vídeos. Con lo que recaudamos al año podemos producir sin coste tres o cuatro vídeos, aunque hacemos más», relata Vizoso, que explica que la pandemia hizo que subiesen mucho las visualizaciones de los conciertos de la Sinfónica, porque los internautas fueron descubriendo el canal y porque lo nutrieron de más contenido. Diez años después, y con el detalle de los 10,5 millones de visualizaciones, este y otros vídeos les sirven también para recordar a los que ya no están, entre ellos, al trompetista John Aigi, al trombón principal Pétur Eiriksson o al violonchelista David Ethève.