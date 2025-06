Medicina en A Coruña: la ampliación del Chuac prevé un gran edificio para potenciar docencia e investigación

La ampliación del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) prevé la construcción de un edificio dedicado a la docencia y la investigación. Son cuatro alturas y una planta de acceso con una superficie de 6.871 metros cuadrados destinadas a la enseñanza y la práctica sanitaria. Entre sus instalaciones, hay tres quirófanos de cirugía experimental y área de microcirugía, así como simuladores de quirófano y hospitalización. Una apuesta inversora por la formación médica dentro del nuevo complejo, que prevé concentrar tareas actualmente diseminadas, que estará vinculado con un bloque dedicado a la innovación y que, según entienden fuentes académicas y sanitarias, abre la puerta al crecimiento de la actividad docente y alumnado de Medicina, algo que el proyecto de la Xunta aún no aclara ni concreta.

La semana pasada, el rector, Ricardo Cao, dio el primer paso para solventar una reivindicación histórica en la ciudad, poder impartir el Grado de Medicina y, con ello, dar respuesta a la demanda de estos profesionales que tiene todo el sistema sanitario gallego, habida cuenta de que se van a jubilar en la próxima década uno de cada tres médicos en activo, y también para ampliar el número de estudiantes que pueden acceder a esta titulación en Galicia ya que, actualmente, son apenas 400 los que se pueden matricular en la facultad compostelana el primer año.

«A Coruña tendrá titulación en Medicina, la duda es si será privada o pública. No queremos tener esa duda», llegó a decir el rector la semana pasada, cuando explicó su decisión de iniciar este camino y no seguir esperando a que la Universidade de Santiago y la Xunta acelerasen el cumplimiento del convenio firmado en 2015 para que los estudiantes de la Facultad de Medicina de Santiago pudiesen desarrollar la parte de docencia clínica en los hospitales de A Coruña y Vigo desde cuarto hasta sexto curso, aprovechando, de este modo, no solo las instalaciones, sino también la experiencia de sus sanitarios.

Este convenio solo se desarrolló parcialmente con los alumnos y alumnas de sexto en diez años y el grupo de trabajo convocado por la Xunta en el último año para poder extenderlo no dio fruto alguno, hasta el punto de que la convocatoria de dos plazas para el Chuac adscritas a la Universidade de Santiago detonó la reclamación del Rectorado coruñés.

Para la Universidade da Coruña, implantar este grado no sería un problema ni en cuanto a espacios ni a docentes, ya que cuenta actualmente con una Facultad de Ciencias de la Salud y podría hacer uso, si así se decidiese, de las instalaciones planeadas para la ampliación del hospital.

Según el Plan Funcional que precedió al proyecto de ampliación del Chuac, uno de los objetivos que se planteó la Xunta al abordar la reforma fue la "docencia aplicada a las Ciencias de la Salud", potenciando y creando nuevas áreas que contribuyan al avance de la formación de pregrado y posgrado". "Se aplicará", prosigue el documento, "en dos vertientes: la docencia integrada en los servicios, disponiendo espacios específicos para sesiones y trabajos de los residentes y áreas de docencia centrales, integrando la simulación como parte del proceso docente".

En la memoria descriptiva de las obras, este bloque docente, que tiene aproximadamente la misma superficie que la Facultad de Ciencias de la Salud de Oza, en la que se dan cita 700 personas entre estudiantes y personal, se describe «como un edificio independiente y singular, pero integrado arquitectónicamente en el conjunto del hospital» y que tendrá una pasarela elevada que conectará ambos inmuebles sobre la plaza principal y bajo la cual se instalará una parada de bus.

En la planta de acceso del edificio está previsto que haya dependencias dedicadas a la cirugía experimental con tres quirófanos y a animalario, dos aulas, salón de actos; en la primera planta, que corresponde a la séptima planta del hospital, habrá once aulas para docencia y formación continuada, dos aulas de informática, área administrativa, despachos, salas de reunión y descanso. En la segunda planta, conectada con la pasarela, habrá un área de simulación de quirófanos y hospitalización y una Unidad Central de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos. En la tercera planta habrá laboratorios, zonas de trabajo, de descanso y despachos y, en la cuarta, que coincidirá con la novena del hospital, habrá, según este documento, instalaciones complementarias.

El mapa de las facultades públicas de Medicina en España

Galicia no sería una excepción si finalmente se suma el grado de Medicina a la oferta de la Universidade da Coruña. Comunidades como Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León cuentan con dos facultades, una más que Galicia, teniendo menos población.

Más curioso resulta el caso de la comunidad castellano-leonesa, ya que tiene autorizadas dos nuevas facultades para el curso 26-27, que estarán situadas en Burgos y León. Estas se unirán a las ya existentes en Valladolid y Salamanca.

Las comunidades autónomas que tienen una sola facultad de Medicina, aparte de Galicia, son Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja. Otro dato llamativo es el de Andalucía, ya que cuenta con una facultad de Medicina en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Es decir, la comunidad autónoma tiene un centro en cada una de sus ocho provincias. La Junta de Andalucía tomó esta medida para paliar la falta de médicos que sufre su sanidad pública.

De cerca le sigue Cataluña, que actualmente tiene seis, estando la mayoría en Barcelona y su área metropolitana. Por su parte, la Comunidad de Madrid cuenta con cuatro, y además tiene un centro adscrito. La Comunidad Valencia tiene una en Castellón, otra en Valencia y dos en Alicante. La lista la completa Canarias con dos facultades en Gran Canaria y Tenerife.

Suscríbete para seguir leyendo