Moncho Méndez, un cocinero con alma viajera que encontró su pasión lejos de su tierra

Moncho Méndez es un buen representante de una generación de millennials que hizo las maletas para irse a buscar la vida a Londres antes de que se produjera el famoso Brexit. El ahora cocinero, empezó desde abajo: «Yo me piré para allí porque no me quedaba otra y empecé lavando platos», recuerda.

El chef tenía la idea de trabajar en la construcción, ya que «se ganaba mucha pasta», pero mientras se encargaba de lavar los platos, poco a poco fue encontrando su pasión: «Yo empecé bastante tarde, tenía unos 25 años».

La tardanza no fue un impedimento para un profesional que se alzó hace unos años con el título de mejor cocinero de Galicia. «Supongo que influyó el esfuerzo para conseguirlo. Estuve en sitios en los que trabajaba mucho tiempo para aprender todo lo que podía». El cocinero destaca también que el amor hacia su profesión es algo clave: «Hago lo que me mola y con eso lo tengo todo bastante ganado».

El cocinero señala a tres grandes nombres que marcaron su carrera. En Londres trabajó junto a José Pizarro, un extremeño que triunfa con su cocina española y que es toda una autoridad en el país británico. Allí también conoció a Dani Molero, al que define como «mi mentor».

Moncho Méndez, que se define como «muy viajero», pasó por varios lugares y fue en su vuelta a A Coruña donde conoció a otro cocinero que le marcó, Chisco Jiménez de Culuca: «Yo estaba en un momento de crisis y con él pasé tres años que fueron de los mejores de mi vida».

Chisco Jiménez es uno de los cocineros más prestigiosos de la ciudad y miembro destacado de Coruña Cociña. Moncho habla de él como de «un buen amigo», pero también lo define como «un padrino» en su carrera profesional. «Son tres referentes porque me ayudaron en mi camino», dice sobre los tres cocineros.

Tras irse de Culuca, Moncho Méndez apostó por su propio proyecto en diciembre de 2019: «Fue abrirlo y llegar la pandemia». A pesar de ello, en su apertura fue un «boom» y consiguió «tirar palante como los de Alicante»

El restaurante es ahora mismo uno de los más reconocidos de la ciudad y está recomendado por la Guía Repsol: «Creo que está en su mejor momento. La cocina tiene su concepto creado y está enfocado a la frescura y la inmediatez. Toda la carta la hacemos al momento».

Moncho Méndez destaca que su cocina es «de raza» y en ella destacan elaboraciones como los «sofritos y caldos». El chef dice que «sin la cocina no sé lo que haría en la vida», demostrando su amor por una profesión que es «la única pasión que he tenido en la vida».

Oído Cocina

¿Qué plato le evoca a la infancia?

Un guiso de macarrones de mi madre.

¿Cuál de sus platos le representa más?

La tortilla con callos de balacao.

¿Cuál es su restaurante favorito de la ciudad?

Jaleo, Culuca y 55 Pasos.

¿Cuál es el plato que más le gusta?

Tengo demasiados como para decir uno.

Un placer culpable.

La pizza.

Un plato que no le guste comer.

Para mí un cocinero tiene que probarlo todo.

Un libro, película o programa sobre cocina.

Confesiones de un chef de Anthony Bourdain.

Un lugar al que merece la pena viajar para comer.

Un país que me lo comería entero es Tailandia.