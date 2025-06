Intento de robo en una tienda de ropa de la calle San Andrés de A Coruña

Dos personas intentaron robar en la madrugada de este domingo en la tienda Y by Ferdy situada en el número 10 de la calle San Andrés. "Fue sobre las 2.30 horas. Rompieron el cristal del escaparate. Una vecina empezó a gritarles y se fueron sin llevar nada", comenta Ferdy Torrealba.

Esta vecina identificó a dos personas, un hombre y una mujer, que huyeron en dirección a la calle Orzán. El dueño de la tienda recibió un aviso de la alarma en su móvil y una llamada de su vecina: "Yo vivo en Os Mallos. Ella me dijo que bajara a la tienda, que vigilaba hasta que llegara", apunta.

Cuando llegó al lugar ya estaba la Policía Local, que acordonó la zona. Esta mañana, el diseñador presentó una denuncia ante la Policía Nacional. Mañana tiene previsto volver a abrir la tienda, aunque el escaparate continúe dañado: "Los autónomos no podemos parar, la función debe continuar", afirma.

Uno de los grandes problemas que genera este intento de robo es la celebración del sexto aniversario de la tienda, prevista para este sábado, donde no podrá contar con el escaparate como tenía pensado. Y by Ferdy es una tienda de ropa local en la que Ferdy Torrealba hace sus propios diseños: "Los ladrones no lo pensaron mucho porque yo hago mi propia ropa y pocas tiradas, con lo cual si viera alguna prenda por la calle sabría que es la ropa robada".

Esta no es la primera vez que el diseñador sufre un hecho similar. En 2019, pocos meses después de abrir, también sufrió un robo en el que los ladrones le desvalijaron el escaparate.