La defensa del condenado por el crimen de O Birloque: "Vamos a pelear la eximente, tenía afectadas sus capacidades"

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia celebra este lunes la vista de apelación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que, de conformidad con el veredicto del Tribunal del Jurado, condenó a 23 años de cárcel a José Manuel Guerreiro, por el asesinato de su pareja, la panadera Mónica Marcos, en O Birloque, en 2021. El jurado consideró probado que Guerreiro mató a Mónica Marcos asestándole varias puñaladas.

José Manuel Guerreiro, condenado por asesinar a su pareja, la panadera de O Birloque Mónica Marcos, durante la vista de apelación en el TSXG este lunes 9 de junio de 2025. / Casteleiro / RollerAgencia

La abogada del condenado ha explicado hoy antes de entrar en la sala del TSXG que estudiará la apelación que peleará por "la eximente" debido a que, según argumenta, Guerreiro "tenía afectadas sus capacidades". Carmen Costa, que ejerce la defensa en representación del despacho Paredes y Asociados, explicó que se han personado en el procedimiento del recurso de apelación para exponer sus alegaciones y van a pelear por la "eximente completa", que implicaría la libre absolución, o "si no rebajar la condena al mínimo" legalmente establecido que situó en una pena de unos 15 años de prisión. La defensora ha recordado que, durante el juicio, su cliente declaró que no recuerda lo que pasó. "Lo único que recuerda es que vio un charco de sangre", ha subrayado la abogada, y también ha incidido en que tiene "adicciones" y ese día "había consumido alcohol".

El abogado de la acusación particular, Miguel Ángel Jupia, ha declarado que no están de acuerdo con la condena de 23 años de prisión para José Manuel Guerreiro así que insistirán en pedir la pena máxima que solicitaron durante el juicio tanto la acusación particular como la Fiscalía --que ascendería a 25 años de cárcel, según ha recordado hoy-- y reclamarán también algunos aspectos relativos a la indemnización civil. Impugnarán además los hechos en los que la defensa del condenado basa su apelación. "Aquí no se van a analizar ni discutir hechos", ha recordado. "Es una vista de apelación donde se va a ver una sentencia que se dictó en base a unos hechos que ya están absolutamente acreditados por unanimidad del veredicto del jurado", ha recalcado el letrado de la acusación particular.