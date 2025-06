El condenado por el crimen de O Birloque pide pena mínima o la libre absolución

Pena mínima —de 15 años en el caso de asesinato— o libre absolución. Es la petición de la defensa de José Manuel Guerreiro en la apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra la sentencia que le condena a 23 años de prisión por el asesinato de la panadera Mónica Marcos, en O Birloque, en 2021. El jurado consideró probado que Guerreiro mató a su pareja asestándole varias puñaladas.

La abogada del condenado confirmó que su intención es pelear por «la eximente completa» debido a que, según argumenta, Guerreiro «tenía afectadas sus capacidades» en el momento del crimen. Carmen Costa, que ejerce la defensa en representación del despacho Paredes y Asociados, explicó que se han personado en el procedimiento del recurso de apelación para exponer sus alegaciones y pedir la libre absolución, ya que, asegura, el condenado «tenía afectadas las capacidades» por el consumo de alcohol y medicamentos» o, sino, «rebajar la condena al mínimo» legalmente establecido, que situó en una pena de unos 15 años. La defensora ha recordado que, durante el juicio, su cliente declaró que no recuerda lo que pasó. «Lo único que recuerda es que vio un charco de sangre», ha subrayado la abogada. Por su parte, el representante del Ministerio Fiscal pidió que se ratifique la sentencia de 23 años de prisión al señalar que la misma presenta «razonamiento suficiente para mantener la condena».

El abogado de la acusación particular, Miguel Ángel Jupia —que representa a una de las hijas de la víctima— declaró que no están de acuerdo con la condena de 23 años de prisión para José Manuel Guerreiro, así que insistirán en pedir la pena máxima que solicitaron durante el juicio tanto la acusación particular como la Fiscalía —que ascendería a 25 años de cárcel— y reclamarán también algunos aspectos relativos a la indemnización civil. «Los hechos están absolutamente acreditados por unanimidad en el veredicto del jurado», el cual, ha apuntado, «da cuenta de la solidez y contundencia» de los mismos. Por ello, reclama la condena máxima, 25 años, al considerar que «no hay circunstancia atenuante ni eximente que justifique poner una pena más baja». El abogado remarcó que «no caben circunstancias atenuantes y menos eximentes» en la pena impuesta.