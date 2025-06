A Coruña probará el uso de drones para el transporte de muestras y fármacos entre sus centros sanitarios

El área sanitaria de A Coruña y Cee probará el uso de drones en logística del transporte sanitario, es decir, para el traslado de muestras, fármacos y otros productos o sustancias, entre sus diferentes centros. Lo hará gracias al programa europeo DALi Lab, una iniciativa "pionera", liderada por el centro tecnológico ITG, que busca "acelerar la adopción de drones en logística sanitaria a través de entornos de experimentación real", los llamados "living labs".

Estas pruebas permitirán "analizar tanto la viabilidad técnica y económica, como el impacto social, la aceptación ciudadana y el cumplimiento de los protocolos sanitarios y regulatorios europeos". La previsión es que, "en un plazo aproximado de un año", se pueda llevar a cabo un caso de uso real, mediante "el transporte en dron entre centros de la demarcación sanitaria coruñesa".

"Con este proyecto, el área sanitaria de A Coruña y Cee se sitúa un paso más cerca de lo que consideramos será el futuro de la medicina", reivindica el doctor Pedro Marcos Rodríguez, neumólogo del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), y uno de los responsables del proyecto en la demarcación sanitaria coruñesa, quien enmarca la iniciativa "dentro de la idiosincrasia y la filosofía" del "Chuac, y del área sanitaria", de "estar en la vanguardia, y dentro de un contexto favorable", con "un futuro nuevo hospital" en el horizonte.

"Afortunadamente, aquí hay gente que está muy motivada, y que intenta transmitir visión. En este contexto, surge la oportunidad de colaborar con empresas de primer nivel que se dedican a trabajar con el uso de drones (¡qué voy a decir de Airbus!), y se monta un consorcio. En nuestro caso, con la idea de cómo podríamos llegar a aplicar el uso de estos dispositivos, a nivel sanitario, de cara al futuro", explica el doctor Marcos Rodríguez, antes de entrar a pormenorizar la participación coruñesa en DALi Lab, proyecto que recibe financiación de la UE, a través del programa 'HorizonEurope', que impulsa iniciativas de I+D+i de primer nivel, y en el que también participa el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic). Un programa que completan la empresa francoalemana Airbus, las españolas Servicio Móvil y Science & InnovationLink Office (SILO), y las italianas Topview y Engage.

"Hay una parte, digamos, más clínico-asistencial, de echarle 'materia gris' de potenciales casos de uso que veamos que puedan cuadrar y, a partir de ahí, empezar a definirlo todo un poco, y de una manera muy directa, con los profesionales que construyen los aparatos: la parte técnica, la normativa, el tipo de vuelo, cómo puede ser... Con los distintos 'actores' que puedan participar", especifica el doctor Marcos Rodríguez, quien llama la atención sobre el hecho de que DALi Lab es "el primer proyecto, relacionado con el uso de drones" en logística del transporte sanitario, "en el que participa el área sanitaria de A Coruña.

"Y esperamos que sea el punto de partida de muchos más. Al final, no hay normativa sobre esto, desde la parte sanitaria, y tiene que servir, no solo para probar el funcionamiento y la utilidad del dron, sino también para sentar las bases del futuro, de modo que las organizaciones sanitarias que quieran trabajar con estos dispositivos dispongan de cierto material técnico", resalta, antes de indicar que "aún no están cerrados los casos de uso" de los drones, "pero el abanico es muy amplio" en el una área sanitaria como la de A Coruña y Cee.

"Por ejemplo, gestionar muestras biológicas, como la recogida de los análisis. Ahora mismo, tenemos un muy, muy buen sistema logístico para hacerlo, pero que se basa en automóviles y, dependiendo de las muestras, se tienen que concentrar en distintos centros de salud, hasta que llegan a los laboratorios centrales. Somos una área sanitaria que tenemos un hospital comarcal como el Virxe da Xunqueira de Cee, con un muy buen laboratorio pero, obviamente, no es como el del Chuac. Para gestionar este tipo de muestras puede valer. El abanico de posibilidades se abre, potencialmente, igual hasta el transporte de órganos. ¿Por qué no?", sugiere.

"Cuando tenemos, ahora mismo, un donante en Ferrol, el trayecto en línea recta, a través de la ría, sería muy corto. Y, por el puente de As Pías, ya sabemos lo que es...", ejemplifica. "Intentamos hacer un ejercicio intelectual amplio: desde conseguir colocar desfibriladores en lugares a los que podría ser muy difícil que llegara una ambulancia, hasta muchas otras posibilidades. En nuestra área sanitaria, tanto en el Chuac, como en el Inibic, hay gente muy motivada, e intelectualmente muy potente, que está porponiendo ideas interesantes. A partir de ahí, hay que fijar qué casos de uso pueden ser más aterrizables, y es lo que estamos, ahora mismo, terminando de perfilar, con otros miembros del consorcio, con la idea de, el próximo año, probar la primera forma de uso real", anticipa el doctor Marcos Rodríguez, antes de desvelar que, "a corto plazo", se llevará a cabo "una primera prueba, en el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee", de "uso de un dron cerca de un hospital".

Carlos Calvo, director general del centro tecnológico ITG, reivindica, por su parte, "el cambio de paradigma, en la logística sanitaria", que pretende este ambicioso proyecto. "Con DALi Lab buscamos sentar las bases para que los drones sean parte del día a día en los servicios clínicos, de manera segura, eficiente y sostenible», sostiene Calvo, convencido de que "esta iniciativa permitirá liderar un modelo de innovación abierta, integrando a todos los actores implicados, desde el sector de la salud, hasta las autoridades locales, en un entorno real".