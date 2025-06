Gómez Caamaño, sobre si existe posibilidad de que A Coruña tenga facultad de Medicina: "No lo sé, no soy adivino"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha hablado este miércoles sobre la reivindicación de la Universidade de A Coruña de disponer de una facultad de Medicina propia, indicando que "no es adivino".

"No lo sé, no soy adivino", ha contestado el titular de Sanidade tras ser preguntado por los periodistas sobre si existe alguna posibilidad de que la UDC cuente con estas instalaciones, tal como ha solicitado.

Cuestionado sobre si la Xunta tendría capacidad para bloquear la puesta en marcha de una facultad de Medicina en A Coruña, ha dicho que "no lo sabe" porque no conoce las atribuciones de la Consellería de Educación, pero "imagina que sí".

Sin embargo, sí se ha mostrado "optimista" con que en la reunión llevada a cabo con las universidades, donde ha quedado "clara" la intención de todas las partes para "colaborar" y "desatascar este problema".

Para él, el convenio de 2015 "no se desarrolló lo suficiente" por lo que hay que desarrollarlo al "máximo". Sobre por qué no se llevó a cabo esta descentralización de la docencia antes, ha dicho que "no conoce las razones" porque él todavía no era conselleiro.

Además, en una visita al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, ha subrayado que el Área de Vigo tiene las infraestructuras necesarias, la tecnología y los profesionales sanitarios necesarios para descentralizar esta educación, por lo que "imagina" que también en cuerpo docente.

Todo ello después de que este pasado martes Xunta y universidades creasen un grupo de trabajo para descentralizar la docencia de Medicina en la Comunidad, con la realización de prácticas en otras zonas de Galicia, sin descartar que afecte también a la docencia teórica.