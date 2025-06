Santiago se abre a descentralizar las clases teóricas si A Coruña renuncia a Medicina

«Todos tendrán que adaptarse y ceder», deslizaba la consellería de Educación este lunes, como preámbulo a la reunión del Consello de Docencia Clínica que volvía a sentar a los tres rectores gallegos frente a frente para tratar de acercar las posturas en torno a la docencia en Medicina, un título que la Universidade da Coruña tiene intención de implantar en 2027. Una reunión que tuvo como sede la Cidade da Cultura, en Santiago y de la que, por el momento, han salido la creación de un grupo de trabajo para renovar los acuerdos de descentralización de la docencia clínica de 2015 y dos pretensiones inamovibles: la del rector de la UDC, Ricardo Cao, de persistir «denodadamente» en su solicitud del título, y la del rector de la USC, Antonio López, de defender que la Universidade de Santiago conserve la única facultad. Todo acuerdo, manifestó, «será a costa de que no haya un proyecto de una nueva facultad de Medicina».

La Xunta, pese a que los dos rectores no parecen haber encontrado un punto en común, se muestra «muy optimista» con el proceso que se abre ahora tras la constitución de un grupo de trabajo, cuyo objetivo, explicó el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, es elaborar un nuevo documento que «dé continuidad» y «recoja el espíritu» del acuerdo de 2015, y pueda integrar en el sistema educativo «toda la potencialidad del sistema sanitario» para mejorar la formación. El conselleiro, que agradeció la «generosidad» de las tres universidades, reconoció que el nuevo documento tiene vocación de incorporar «los ajustes necesarios» para que la descentralización de la docencia práctica, prevista en el pacto para los cursos de cuarto, quinto y sexto — y que solo se materializó en el último curso— pueda desarrollarse de forma «más rápida y eficaz». En todo caso, el conselleiro reafirmó que lo acordado en 2015 servirá de base para el grupo de trabajo, por lo que las aspiraciones de la Universidade da Coruña de implantar la titulación se presentan todavía lejanas.

Ricardo Cao, no obstante, ha dejado claro una vez más que no hay marcha atrás. Cao volvió a reafirmar que, a su juicio, contar con dos facultades de Medicina en Galicia es «la mejor solución» para impartir una docencia de calidad, apoyada, justificó, en un nuevo título que ponga sobre la mesa «una formación innovadora y «las nuevas tecnologías». El rector coruñés afirmó su disposición abierta a participar en el grupo de trabajo constituido por la Xunta «para mejorar la docencia clínica en Galicia», un propósito en el que «no hay que perder ni un minuto», si bien manifestó que la cooperación no colisiona contra sus intenciones de implantar un título propio. «Creo que recojo el sentir de lo hablado si digo que el convenio de 2015 se aplicó de forma muy débil en los últimos diez años», recordó.

El nuevo grupo de trabajo estará presidido por el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, que no hizo declaraciones a medios al término de la reunión. En él participarán, además de los rectores, el decano de Medicina de la Facultad de Santiago, José Carreira Villamor; la vicegerente del Sergas, Carmen Balmoa; tres sanitarios de las áreas de A Coruña, Vigo y Santiago; y el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez.

Este grupo nace con objetivos similares al constituido hace dos meses para avanzar en la descentralización, pero en este caso, aseguró el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, «es totalmente diferente». Ahora, explicó el máximo responsable del Sergas, el objetivo sigue siendo «contar con una facultad única», si bien se abre la posibilidad de que la docencia práctica, y también la teórica, puedan impartirse en A Coruña y Vigo. Esta última aparece ahora como posibilidad, ya que los acuerdos, hasta el momento, se habían ceñido únicamente a la docencia clínica. «No hay nada descartado», resolvió el conselleiro de Sanidade.

El rector de Santiago, Antonio López, subrayó que emprenden las negociaciones «sin líneas rojas» pero sí recalcó que se trata de mantener las bases del acuerdo de 2015 que preveía «una facultad única en Galicia, contando eso sí con todas las capacidades de todo el sistema sanitario gallego para la mejor formación del estudiantado». No obstante, López matizó que cualquier consenso que se alcance «será a costa de que no haya un proyecto de una nueva facultad de Medicina» en Galicia. Para López, es «incoherente» que A Coruña persista en sus intenciones si se toma como base del grupo de trabajo el documento de 2015.

La Xunta se ha desmarcado, no obstante, del principal desencuentro entre las dos universidades, la convocatoria de plazas en el Hospital Universitario de A Coruña (Chuac) adscritas a la Universidade de Santiago, en lugar de a la UDC. El conselleiro de Sanidade insistió en que es una cuestión que, si bien «se tiene que discutir todavía» en todo caso «es un problema de los rectores» y «no» de la Xunta.